Эдуард Латыпов вновь стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине

16.02.2022 08:39 Читали 14

Во вторник, 15 февраля, самарский спортсмен Эдуард Латыпов в составе сборной России по биатлону завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.