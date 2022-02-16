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Эдуард Латыпов вновь стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине

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Во вторник, 15 февраля, самарский спортсмен Эдуард Латыпов в составе сборной России по биатлону завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Эстафета 4х7,5 км. В ней приняли участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. 

Перед последней стрельбой Латыпов уверено лидировал, но допустил пять промахов и растерял преимущество перед ближайшими соперниками.

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Назад. 16 февраля 2022
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