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В Самарской области по нацпроекту отремонтируют более 20 км дорог методом холодной регенерации

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Использование наилучших технологий и материалов стало неотъемлемой задачей при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области, в этом году, с применением современного метода холодной регенерации, отремонтируют участки сельских дорог, ведущие к социально значимым объектам Красноярского и Кинель-Черкасского муниципальных районов.

Трасса Большая Каменка – Тремасово, протяженностью более 11 км —  единственный выезд на региональную дорожную сеть для жителей села Тремасово, Красноярского района и часть школьного маршрута.

Межмуниципальная автомобильная дорога «Урал-Муханово» -Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе, также является школьным маршрутом и обеспечивает подъезд к Тимашевской птицефабрике, крупнейшему производителю мяса птицы в регионе.

Применение технологии регенерации дорожной одежды для усиления основания дороги, которое выполнят на участках км 3+500 – км 6+000 и км 8+000 — км 16+300, общей протяженностью более 10 км, особенно актуально на маршруте подвоза производственных ресурсов.

«Ремонт дороги очень ждали. Жители с ближних поселков на работу каждый день едут, дети в школу, в Садгород. Здесь постоянно возят корма, материалы различные. Дорога очень востребована», — рассказал Алексей Симонов, глава сельского поселения Садгород.

Напомним, при использовании технологии холодной регенерации, получается прочное, однородное дорожное основание с улучшенными физико-механическими характеристиками.

Работы по усилению существующего основания дороги выполняются комплексом дорожной техники, где ведущим звеном является ресайклер. Производится фрезерование изношенного покрытия, после чего, старое асфальтовое покрытие переходит в рабочую камеру, куда добавляются необходимые связующие компоненты. Затем, готовая смесь с заданными параметрами (толщиной, поперечными и продольными уклонами) укладывается в качестве верхнего слоя дорожного основания и производится укатка, профилирование автогрейдером. На готовое основание, уже укладывают дорожное покрытие.

Слой, полученный после ресайклинга на основе вяжущего, является достаточно прочным, чтобы держать нагрузку от дорожного движения и достаточно гибким, чтобы препятствовать проникновению отражённых трещин с основания на верхний слой.

Метод холодного ресайклинга, повторного использования дорожных материалов, особенно привлекателен в районах, удаленных от асфальтобетонных заводов. Признан экологичным и экономичным.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог– одни из ключевых задач, обозначенные стратегией лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Главы региона Дмитрий Азарова при участии жителей.

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