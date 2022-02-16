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Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции

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В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой прошла встреча врачей отделения онкологии, гематологии и химиотерапии с пациенткой, которая проходила там лечение 17 лет назад.

В отделении специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь получают пациенты со злокачественными новообразованиями любых локализаций, а также дети с гематологическими заболеваниями с рождения до 18 лет. На базе отделения развернут центр детской гематологии и онкологии Самарской области. Оказание своевременной и качественной медпомощи, развитие детского здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Полина Нестерова родилась в обычной семье в городе Тольятти в 2000 году. В 3,5 года на приеме в поликлинике врач-педиатр заметила у девочки полный животик и выписала направление на УЗИ.

Во время прохождения ультразвукового исследования врачи обнаружили «Опухоль Вильмса», после чего Полину вместе с мамой отправили на обследование в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н.Ивановой в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии.

Нефробластома, или опухоль Вильмса, – опухоль почки, составляет 6% от всех злокачественных опухолей детского возраста.

«Мама мне говорила, когда я была маленькой, все родственники переживали из-за того, что у меня был большой животик, — рассказывает Полина. — Вот и пошли в поликлинику, где нам и поставили диагноз «Опухоль Вильмса». В детской больнице мы прошли тщательное обследование. Врачи начали лечение — провели лучевую терапию, так как опухоль была неоперабельная. После мне провели операцию по удалению опухоли. Мы с мамой помним, что операцию мне провёл  Хасянзянов Абдулхак Касымович. Мы очень благодарны, спасибо всем огромное».

После операции Полина прошла химиотерапию и через полгода ее выписали домой. До 14 лет она раз в полгода приезжала на осмотр в отделение онкологии.

Ежегодно в отделении онкологии проходят лечение с нефробластомой около 8 детей.

«Нефробластома – врожденная эмбриональная злокачественная опухоль почки, — поясняет заведующий отделением онкологии, гематологии и химиотерапии , главный детский онколог Самарской области Андрей Шамин. — Это типичная опухоль для детского возраста, основная масса детей заболевает  с 2 до 4 лет. Протекает данное заболевание всегда по-разному. Бывает двухсторонняя или односторонняя опухоль. В зависимости от стадии заболевания подбирается лечение. Основное — это хирургическое, потому что первичный очаг необходимо удалять, химиотерапия и лучевая терапия. При первой, второй и частично третьей стадии заболевания выживаемость пациентов приближается к 100 процентам. При четвёртой стадии, когда есть отдаленные метастазы, лечить сложнее, но тоже есть достаточно хорошие результаты».

На диспансерном наблюдении в настоящее время находится более 400 детей. Все больше бывших пациентов отделения достигают совершеннолетия, учатся, работают, создают семьи, рожают детей.

Сейчас Полине 21 год. Она окончила педагогический колледж, где получила профессию логопед. В будущем Полина хочет открыть свой детский развивающий центр.  В свободное время Полина катается на сноуборде, занимается плаванием.

«Очень радостно видеть наших пациентов здоровыми, — подчеркивает Андрей Шамин, — ведь для этого мы и работаем».

Полина передала подарки для пациентов отделения и пожелала родителям верить в лучшее и не опускать руки.

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