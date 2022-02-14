В Самаре скончался заслуженный тренер России по гребле Александр Шаталов

14.02.2022 10:24 Читали 21

На 68 году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, тренер ГАУ СШОР №6 Александр Шаталов.

Александр Владимирович проработал почти 50 лет на водно-спортивной базе на р. Самара в районе Безымянской ТЭЦ. За свою плодотворную тренерскую жизнь он воспитал целую плеяду мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, чемпионов СССР и России, призеров и участников чемпионатов мира и Европы.

Прощание с Александром Владимировичем Шаталовым состоится 14 февраля в 15:00 по адресу: г. Самара, ул. Победы, 99б (отпевание в Храме Всецарицы), либо в 18:00 по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 102, кв. 28. Похороны состоятся 15 февраля на Южном кладбище. Вынос тела из дома в 11:00 (г. Самара, ул. Физкультурная, 102, кв. 28).