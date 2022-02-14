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Новый курс "Лицея" открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию

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На платформе цифрового образования "Лицей" от "Ростелекома" открылся доступ к новому курсу "ЕГЭ Обществознание". Материалы для него подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

Весной для старшеклассников начинается горячая предэкзаменационная пора, а значит, важно повторить пройденное и успеть подтянуть сложные темы. "Лицей" поможет решить эти задачи в увлекательном формате: платформа предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.

Все курсы "Лицей" записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает школьникам возможность учиться и у лучших преподавателей с большим опытом работы в сфере высшего образования. Так, автор курса по обществознанию Марина Рыбакова в 2011 году получила звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"; с 2013 года — профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Лицей" расширяет границы образования и дает возможность детям в любой точке России заниматься с преподавателями лучших вузов: теперь на образовательной онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями, а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких уникальных специалистов", — говорит Кирилл Брылёв, директор продуктового офиса "Перспективные цифровые продукты" "Ростелекома".

Образовательная платформа "Лицей" содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для учеников 1–11 классов. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг "Ростелекома".

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Назад. 14 февраля 2022
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