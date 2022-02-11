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Страховой Дом ВСК провел Форум лидеров российского бизнеса

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11 февраля в день 30-летнего юбилея компании состоялся Форум лидеров ВСК. Топ-менеджеры компании, а также представители Министерств и Ведомств, отраслевых сообществ (ВСС, РСА, АНД) и крупнейших российских и зарубежных компаний, таких как Сбербанк, Совкомбанк, Geely Motors Russia, Hyundai, OZON, Avito и другие, обсудили будущее финансового рынка и основных отраслей отечественной экономики, где роль страхования традиционно велика. В рамках мероприятия эксперты обсудили перспективы развития страхового рынка и экономики в целом, ESG-трансформацию финансового сектора, последние тренды в области здравоохранения и цифровизации бизнеса.

В ходе первой сессии форума, посвященной страхованию, эксперты индустрии, в частности Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, обсудил ключевые тренды развития рынка, а также смежных отраслей, в том числе медицины. По предварительным итогам 2021 года страховой рынок несмотря на пандемию продемонстрировал позитивную динамику. Объем сборов по всем видам страхования (по итогам 9 месяцев) достиг 1 356 млрд рублей, рынок вырос на 19% относительно прошлого года. Основным драйвером роста, помимо страхования жизни, в 2021 году стало медицинское страхование — ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней — его доля на рынке по итогам года составляет почти 27%.

"В день 30-летия Страхового Дома ВСК проведение Форума лидеров было особенно важно. Одна из наших стратегических целей — стать компанией, которая способствует росту бизнеса партнеров. ВСК является одной из старейших страховых компаний и лидером отрасли в ключевых сегментах рынка, нам есть чем поделиться с коллегами и получить новый опыт от них. Также одной из важнейшей стратегической целью компании является развитие и мотивация людей. Мы создаем профессиональную, мотивированную команду. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, стать их компанией осознанного выбора. Сегодня мы ведем непрерывную работу по поиску инноваций и внедрению новых технологий. Цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов. В своей работе мы стремимся к увеличению доли ВСК на страховом рынке при сохранении прибыльности как показателя ответственного отношения к обеспечению страховой защиты клиентов и интересов инвесторов", — отметил Александр Тарновский, председатель Правления, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

В рамках второй части форума представители крупнейших в России банков поделились опытом развития бизнеса в регионах, а также рассказали о применении ESG-практик в финансовом секторе.

Еще одним ключевым сегментом страхового рынка является моторное страхование — на долю ОСАГО приходится 12,7% рынка, каско — 10,9%. Объем собранных премий в автогражданке в 2021 году (по итогам 9 месяцев) достиг 172 млрд рублей, в добровольном автостраховании — 148 млрд рублей.

Третья сессия форума лидеров была посвящена перспективам развития авторынка. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев и другие игроки отрасли рассказали о том, как цифровые технологии влияют на сегмент автострахования.

Страхование имущества физических лиц (по итогам 9 месяцев) также показало динамичный прирост в 2021 году — 14,6%, до 57,4 млрд рублей. В частности, этому способствовал рост ипотечного рынка¹. Перспективы развития городской инфраструктуры и строительной отрасли, в частности рынка недвижимости, также обсудили в рамках форума.

Модераторами сессий форума выступили руководители и топ-менеджеры Страхового Дома ВСК: председатель Совета директоров Сергей Цикалюк, генеральный директор Александр Тарновский, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, член Совета директоров, старший вице-президент Роман Фролов, заместитель генерального директора по управлению продажами Вера Гезердава.

¹ https://realty.rbc.ru/news/61fbd4ca9a7947783f97a8cc

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Назад. 11 февраля 2022
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