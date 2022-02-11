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ПСБ выдал 50-тысячный кредит на рынке рефинансирования военной ипотеки

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На рынке рефинансирования военной ипотеки заключена 50-тысячная сделка. Юбилейный, 50-тысячный кредит выдал ПСБ, — кредит получила военнослужащая Росгвардии из города Ярославля.

На торжественной церемонии клиента поздравили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев. Церемония состоялась в Правительстве Ярославской области, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец и начальник управления Росгвардии Ярославской области Андрей Смирнов.

ПСБ является лидером рынка военной ипотеки с объемом портфеля в 85 млрд рублей. За все время действия программы ипотеку от ПСБ получили около 60 тысяч военнослужащих, в том числе половина из них — на рефинансирование кредитов, оформленных ранее в других банках.

Константин Басманов отметил: "Программа военной ипотеки доказала свою эффективность как наиболее доступный и удобный инструмент для решения вопроса жилищного обеспечения военнослужащих. ПСБ сегодня выступает главным проводником этой социально значимой программы в России — каждый второй кредит в рамках рефинансирования военной ипотеки выдан нашим банком. Нам важно, чтобы военнослужащие и их семьи получали качественные и доступные финансовые услуги, в том числе ипотечные кредиты, в любой точке страны. Ежегодно тысячи семей решают вопрос с жильем с помощью ипотеки ПСБ. Мы были первым банком, массово запустившим программу по рефинансированию военной ипотеки. Сегодня программа очень популярна, поскольку позволяет клиентам снижать кредитную нагрузку и экономить на обслуживании ипотеки. Мы намерены и далее в партнерстве с "Росвоенипотекой" развивать финансовые инструменты для обеспечения жильем военнослужащих и их семей".

Константин Ярославцев сказал: "Еще четыре года назад улучшение условий кредитования по уже полученным участниками НИС кредитам не было доступно. При этом рефинансирование было очень востребовано военнослужащими на фоне снижающихся ставок по ипотеке и могло стать эффективным инструментом для получения участниками НИС кредитов на более прозрачных и понятных условиях, заменив кредиты с растущими платежами и плавающими ставками. Одновременно необходимость выработки эффективных инструментов по снижению долговой нагрузки и улучшению условий по выданным кредитам отмечалась в рамках рабочей группы при Комитете по обороне и безопасности Совета Федерации. "Росвоенипотека" совместно с банками-партнерами провела работу по разработке условий рефинансирования и внедрения их в жизнь. Активную позицию сразу занял опорный банк ПСБ, который первым сделал рефинансирование массово доступным. И неслучайно, сегодня, спустя 4 года, мы поздравляем 50-тысячного участника НИС, улучшившего условия по своему ипотечному кредиту именно через опорный банк".

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