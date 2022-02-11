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Состоялось первое в 2022 году заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

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В среду, 9 февраля, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара.

В совещании приняли участие представители областных министерства строительства и министерства культуры, управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Хинштейн, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, руководитель управления главного архитектора Администрации городского округа Самара Игорь Галахов и другие члены проектного офиса.

«Вопрос развития территории исторического поселения является одним из ключевых для развития города Самары в целом, поэтому, уважаемые коллеги, необходимо вернуться к ежеквартальной работе нашего проектного офиса», — отметил, открывая заседание, Александр Фетисов. По итогам обсуждения был утвержден план работы проектного офиса на 2022 год.

Второй вопрос касался списка исторически ценных градоформирующих объектов исторического поселения регионального значения г. Самары в части объектов, расположенных в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны отдельных объектов культурного наследия. Как напомнил Игорь Галахов, начало работы со списком ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) было положено в 2019 году, к настоящему времени подготовлен итоговый список, который включает 645 объектов. «Нам нужна дальнейшая планомерная работа с каждым конкретным домом, с каждым конкретным объектом, а для этого, безусловно, нужны определенные объективные заключения, в том числе в части технического их состояния», — подчеркнула глава г.о. Самара Елена Лапушкина. Участники сошлись во мнении о необходимости утвердить данный список в ближайшее время, чтобы иметь основания продолжить работу по сохранению этих объектов. Как предмет охраны исторического поселения городского округа Самара они будут утверждены постановлением Правительства Самарской области.

Важным предложением участников стало ввести временный режим использования земельных участков, на которых были расположены уже утраченные ЦГФО. А именно — ввести запрет на новое строительство на этих участках, чтобы исключить возможность нового строительства на земельных участках, на которых расположены ЦГФО. До принятия окончательного градостроительного регламента исторического поселения г.о. Самара все проекты в границах исторического поселения до вынесения их на Градсовет решено  рассматривать в рамках проектного офиса.

На заседании определили срок, до которого уточненная документация по проекту объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения, с учетом устранения уже высказанных замечаний, будет направлена на согласование в Министерство культуры РФ, – до 1 июня 2022 года.

Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению и утверждению паспортов ценных градоформирующих объектов, расположенных на территории исторического поселения г. Самары, вопросов оценки состояния, реконструкции и использования таких объектов продолжит свою работу. В нее также будут включены представители администрации городского округа Самара, структурных подразделений Правительства Самарской области, профессиональных сообществ, участвующих в развитии городской среды и пространств: представителей Самарской гильдии девелоперов, Самарской торгово-промышленной палаты.

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Состоялось первое в 2022 году заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

В среду, 9 февраля, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара.

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