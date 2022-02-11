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Автомобильную дорогу «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково начнут содержать по контракту жизненного цикла

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Два участка межмуниципальной автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе Самарской области, капитально отремонтируют и будут содержать в течение последующих трех лет, благодаря дорожному нацпроекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

На участках, общей протяженностью 5,5 км (км 0+000 – км 3+500, км 6+000 – км 8+000) проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги.

Заключение контракта жизненного цикла будет способствовать повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнению гарантийных обязательств.

Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтируют еще два участка: км 0+000 – км 3+500, км 6+000-км 8+000, общей протяженностью более 10 км, где запланирована замена дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом.

Таким образом, к нормативу приведут более 16 км трассы, которая соединяет три населенных пункта и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.

Всего, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, в Кинель-Черкасском районе Самарской области отремонтируют более 30 км дорог.

Начнется ремонт трассы «Кинель-Черкассы-Урал»-Александровка-Хилково на участке км 0+000 — км 14+000, по которой осуществляется автомобильное сообщение 7 поселений (с.Вольная Солянка, Печерские Выселки, с.Семеновка, с.Красная Горка, с.Сарбай, с.Александровка, с.Хилково) с районным центром Кинель-Черкассы.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

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