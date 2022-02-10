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ВСК застраховала от несчастных случаев сотрудников Управления по осуществлению закупок Пензенской области

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Пензенский филиал Страхового Дома ВСК застраховал полисами от несчастных случаев и тяжелых болезней работников государственного казенного учреждения Пензенской области "Управление по осуществлению закупок".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, застрахованы оказались более чем 790 сотрудников Управления по осуществлению закупок Пензенской области. В программу вошла защита от несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 2 млн рублей.

"К нам все чаще обращаются государственные и региональные ведомства. Нас это радует, потому что это является подтверждением высокого качества предоставляемых нами услуг. ВСК уже 30 лет ответственно подходит к своей работе, развивает сервисы и постоянно работает над развитием отношений с клиентами. Так что коллеги из Управления по осуществлению закупок Пензенской области могут не сомневаться, что их здоровье надежно защищено от несчастных случаев", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Управление по осуществлению закупок является исполнительным органом государственной власти Пензенской области. Ведомство осуществляет закупки для нужд региона и сопровождает деятельность государственных заказчиков и бюджетных учреждений области, осуществляющих закупки. Например, за первые 9 месяцев 2021 года управление получило 3258 заявок, из которых разместило 89,4% на сумму более 13 млрд рублей.

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Назад. 10 февраля 2022
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