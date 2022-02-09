16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Евгений Фидий возвращается в БК "Самара"

Читали 17

Форвард Евгений Фидий, один из лучших игроков Суперлиги-1 последних лет, возвращается в БК "Самара".

Выступал за молодежную и основную команды "Спартака" СПб (2008-2014), "Красные Крылья" (2014/2015), УНИКС (июль-декабрь 2015), "Автодор" (2015-2016), "Самару" (2016-2018), "Спартак" СПб (2018 - декабрь 2019), "Уралмаш" (январь-март 2020), "Купол-Родники" (2020 - февраль 2022).

Серебряный призер чемпионата Суперлиги-1 (2018, 2019). Включен в символическую пятерку Суперлиги-1 (2019) и Кубка России (2019 и 2021).

Привлекался в юношеские и молодежные сборные России различных возрастов. Участник чемпионата Европы U20 в 2011 году. В составе резервной сборной России в 2014 г. стал победителем Кубка Станковича.

Выступая за "Самару" в сезонах 2016/2017 и 2017/2018, принял участие в 88 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в которых набрал 871 очко и сделал 462 подбора. 

В первой половине сезона-2021/2022 в составе "Купола-Родники" сыграл в 24 матчах, в которых в среднем набирал 15,4 очка и делал 6,4 подбора.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 февраля 2022
Евгений Фидий возвращается в БК "Самара"
В Самарской области стартует молодежный бизнес-акселератор «Профессия «Предприниматель»
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

В Самарской области, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, заключены контракты по всем объектам 2022 года.

Он и она