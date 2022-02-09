В Самарской области стартует молодежный бизнес-акселератор «Профессия «Предприниматель»

09.02.2022 10:54 Читали 11

Принять участие в онлайн-обучении смогут жители региона в возрасте от 16 до 25 лет. Бизнес-акселератор актуален для тех, кто хочет реализовать свою идею в успешный бизнес-проект.

Популяризация предпринимательства, а также создание условия для развития проектов инициативной молодежи – одни из ключевых направлений работы команды губернатора Дмитрия Азарова. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарской области запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры «Мой бизнес», где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности.

«Профессия «Предприниматель» – обучающий бизнес-курс, состоящий из 10 онлайн-занятий, закрывающий все ключевые вопросы старта и развития собственного дела: от регистрации и подбора команды до продвижения и управления финансами.

Партнером проекта выступает региональный центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».

«Мы активно работаем с потенциальными предпринимателями, рассказываем о преимуществах создания и развития своего дела, о тех возможностях, которых создаются в регионе для представителей бизнеса. Для вовлечения и погружения молодых ребят в бизнес-среду мы реализуем самые разные программы, в том числе образовательные курсы и акселераторы, встречи с опытными предпринимателями, экскурсии на предприятия и многое другое. Такой подход позволяет нам «выращивать» успешных и грамотных предпринимателей, нацеленных на высокие результаты и работающих на благо родного региона», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области увеличилось на 4,7% и составило 129,6 тысяч единиц, а численность занятых возросла на 12,7% и превысила 598 тысяч человек.

Спикерами и менторами курса «Профессия-предприниматель» станут опытные предприниматели, бизнес-эксперты, среди которых основатель сети детских развивающих клубов «Вундеркинд» Наталья Виханова, руководитель бухгалтерской компании «Маржу» Наталья Мартынова, основатель сети столовых «Баранкино» и кулинарий «Слойка» Наталья Никонова, основатель сети экспресс-парикмахерских «РИО» Ольга Воропаева и другие.

Участники бизнес-акселератора смогут найти актуальную бизнес-идею или упаковать уже имеющуюся задумку в перспективный бизнес-план, приобретут практические бизнес-навыки, найдут единомышленников и партнеров, а самые успешные проекты получат бесплатную рекламную кампанию от организаторов.

Бизнес-акселератор проводится в рамках реализации проекта «Профессия «Предприниматель» за счет средств гранта, предоставленного по итогам проведения второго конкурса президентских грантов в 2021 году.