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Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19

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На станциях скорой медицинской помощи продолжается работа специальных бригад, осуществляющих централизованную доставку пациентов с COVID-19 на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. Специалисты уже отработали почти 2500 вызовов.

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов региона в ноябре 2021 года были созданы отделения неотложной помощи пациентам с COVID-19. Для работы службы городским станциям Самары, Тольятти и Сызрани переданы 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, основная нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническое звено. Задача службы неотложной помощи — обеспечить оперативную доставку пациентов на обследование и при необходимости в стационар с минимальным риском дальнейшего распространения инфекции. На базе нашего учреждения сформировано 9 бригад для оказания неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — рассказал главный врач Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов.

К пациентам такие бригады приезжают по вызову врача-терапевта.

«Бригада выезжает к пациенту и в соответствии с решением лечащего врача доставляет его в медучреждение, — пояснил старший фельдшер центральной подстанции Самарской городской станции скорой медицинской помощи Павел Содобаев. — Автомобили Lada Largus, которые мы получили специально для обеспечения работы бригад неотложной помощи, благодаря своей маневренности особенно удобны в использовании».

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Назад. 09 февраля 2022
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