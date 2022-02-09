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В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

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В Самарской области, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, заключены контракты по всем объектам 2022 года.

Самым протяженным объектом ремонта станет автомобильная дорога Кошки-Большая Романовка-Ерандаево-Андреевка-граница Татарстана, расположенная в муниципальном районе Кошкинский. На приведение к нормативу более 26 км трассы, входящей в опорную сеть,  предусмотрено более 535 млн. рублей. По контракту работы должны быть завершены до 1 октября текущего года.

Самым капиталоёмким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда. В 2022 году на возведение путепровода запланировано 1 млрд 170 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет около 3,6 млрд. рублей. Завершение строительства по контракту запланировано в 2023 году.

При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, детским учебным и досуговым заведениям, а также доступности туристических маршрутов.

Так, продолжится ремонт туристического маршрута «Урал» — Солнечная Поляна – Ширяево на участках км 22+200 – км 23+240, км 45+00 – км 46+750.

Заблаговременное проведение торгов и заключение контрактов по инфраструктурным объектам  находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такой подход  позволяет подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону и выполнить все намеченные планы.

Напомним, в 2022 году в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 261,28 км. На эти цели предусмотрено около 10,3 млрд  руб., 8,2 млрд руб. —  средства областного бюджета, 2,1 млрд руб. – из федерального бюджета.

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В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

В Самарской области, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, заключены контракты по всем объектам 2022 года.

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