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ВСК защитила полисами ДМС сотрудников "Калужской сбытовой компании"

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Калужский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) работников ПАО "Калужская сбытовая компания".

Договор подписан на срок 12 месяцев. Получить медицинскую помощь можно в более чем 100 лечебных медицинских учреждениях. Она включается в себя Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматологическую помощь, "Стационарная медицинская помощь" в Калуге и Калужской области, а также в г. Москва и г. Геленджик. Цена контракта составила более 2 млн рублей.

"Здоровье сотрудников различных производств важно для общества, ведь от этого зависит наша жизнедеятельность. Никто не хочет остаться без электричества, если "Калужская сбытовая компания" вдруг недосчитается работников из-за болезни. Поэтому важно защищать специалистов полисами ДМС. Это мы с радостью и сделали. ВСК работает в этом направлении уже 30 лет и всегда исполняет свои обязанности добросовестно, так что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Организация оказывает спектр услуг в области энергосбережения: монтаж, установка приборов учета электрической энергии, установка систем автоматического учета энергоресурсов, осуществление электромонтажных работ. В 2006 году компания была отмечена премией "Лидер экономического развития России".

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Назад. 08 февраля 2022
ВСК защитила полисами ДМС сотрудников "Калужской сбытовой компании"

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