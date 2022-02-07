На Волге в промоину провалился снегоход и спасены двое подростков

Выступившая на лед вода преградила путь домой. Ребята обратились за помощью к спасателям. События разворачивались на реке Волга Волжский проспект около дома № 10. В 19.03 доставили путешественников до берега, где их ожидали сотрудники полиции для проведения профилактической беседы. В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке "Нептун".
В 18.45 около дамбы на Первомайском спуске проваливается в промоину снегоход. В 19.00 водителя снегохода удается спасти, благодаря оперативным действиям спасателей Поисково-спасательного подразделения "Первомайская".