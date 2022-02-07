На Волге в промоину провалился снегоход и спасены двое подростков

07.02.2022 12:10 Читали 23

6 февраля в 18.43 спасатели Поисково-спасательного подразделения "Центральная" сняли с тонкого льда и доставили до береговой линии двух молодых людей 2004 года рождения.

Выступившая на лед вода преградила путь домой. Ребята обратились за помощью к спасателям. События разворачивались на реке Волга Волжский проспект около дома № 10. В 19.03 доставили путешественников до берега, где их ожидали сотрудники полиции для проведения профилактической беседы. В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке "Нептун".

В 18.45 около дамбы на Первомайском спуске проваливается в промоину снегоход. В 19.00 водителя снегохода удается спасти, благодаря оперативным действиям спасателей Поисково-спасательного подразделения "Первомайская".