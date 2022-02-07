Под Самарой погиб водитель погрузчика, чистивший снег

07.02.2022 11:08 Читали 6

В Новокуйбышевске следователи начали проверку из-за смерти 22-летнего молодого человека во время чистки снега. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии правоохранителей, 5 февраля 2022 г. мужчина чистил снег на малогабаритном погрузчике во дворе дома на ул. Раздольной микрорайона Южный Город в Волжском районе Самарской области. Когда на погрузчике скопился снег и лед, парень вышел, чтобы очистить его, но не заглушил двигатель. В итоге молодой человек попал под гидравлический механизм, поднимающий ковш, и получил смертельные травмы.