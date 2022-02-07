Дарья Касаткина снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

07.02.2022 12:06 Читали 9

Уроженка Тольятти, 22 ракетка мира, Дарья Касаткина сообщила, что заразилась коронавирусом, пишет championat.com.

"Всем привет. К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на коронавирус. У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам. Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих", — написала Касаткина в "сториз" своего "инстаграма".