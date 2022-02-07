07.02.2022 12:00 Читали 11

Компания "ВСК - Линия жизни" сообщает о завершении пятилетних договоров по программам ИСЖ "Линия роста" (БА "Стабильный роста) заключенным в период с 23.12.2016 по 31.01.2017.

Всего "ВСК - Линия жизни" выплатит клиентам более 24,7 млн руб., из них 6,8 млн руб. — сумма начисленного дополнительного дохода. Средняя пятилетняя доходность составила 8,4% или 42,04% за весь срок действия программы, что является выше, чем средняя доходность по банковским вкладам. Для сравнения средняя ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за этот период составила 6,37%.