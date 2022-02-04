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Юбилейный сайт ВСК: экосистема, полезные сервисы и выгодное страхование

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Страховой Дом ВСК запустил специальный портал 30.vsk.ru, посвященный 30-летию компании. Ресурс дает доступ к полезным сервисам, раскрывает стратегическую экосистему ВСК и открывает выгодные предложения для страхования.

11 февраля Страховому Дому ВСК исполняется 30 лет. Девизом юбилейного года стал слоган "Будущее зависит от твоих действий сегодня" — как отражение исторического пути, наполненного изменениями, которые сделали ВСК одним из лидеров страховой отрасли России.

Юбилейный сайт наглядно демонстрирует экосистему ВСК через 5 стратегических целей. Каждая составляющая экосистемы — это отдельный набор решений, показателей и инструментов по достижению поставленных задач.

Также на сайте представлены полезные сервисы. Уже 30 лет ВСК как надежно защищает имущество и здоровье своих клиентов, так и предоставляет сервисы, не связанные со страхованием. Например, уже два года ВСК выпускает бренд-медиа "ВыИскали" с сотнями полезных статей для автомобилистов, путешественников и людей, заботящихся о своем здоровье. В 2021 году совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ ВСК создала видеокурс финансовой грамотности с простыми ответами на сложные вопросы. Самые полезные проекты компании теперь собраны на юбилейном сайте.

"Используя свой опыт и лучшие практики с рынка, мы вырабатываем эффективные решения, которые позволяют клиентам, партнерам и сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне. ВСК мотивирует становиться лучшей версией себя каждый день. Общий слоган юбилейной концепции "Будущее зависит от твоих действий сегодня" максимально точно отражает наши приоритеты. С помощью визуальной и идейной составляющей мы раскрываем нашу многолетнюю экспертизу, актуальную цифровую трансформацию и ориентацию на стабильное партнерство", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 04 февраля 2022
Юбилейный сайт ВСК: экосистема, полезные сервисы и выгодное страхование
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