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Море, хамам и пахлава: Турция — самое популярное заграничное направление у россиян в 2021 году

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По данным Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни.ру, в среднем количество поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы — количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). Наименьший — жители Владивостока — на 69%.

Чаще всего на отдых летали молодые люди от 25 до 34 лет — 25% от общего числа, чуть меньше — 21% — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Реже остальных — пенсионеры — менее 10%.

По данным ВСК, почти половина всех путешественников знакомилась с родными краями — 47% граждан предпочли поездки по России. Например, в связи с коронавирусными ограничениями и временным отсутствием чартеров в Египет летом львиная доля туристов посещала отечественные морские курорты в Краснодарском крае и Крыму.

Среди заграничных поездок самым популярным направлением у наших соотечественников стала Турция. Путешествие на Малую Азию выбрали 13% россиян. Немного меньше туристов ездило в Египет. Даже несмотря на временное отсутствие авиасообщения, в "страну Фараонов" отправлялись 9% человек.

Почти одинаковое количество отдыхающих из России посетило страны как Европы, так и Азии — 5,4% и 5,3% соответственно. Остальные 20% путешественников побывали в других странах по всему миру, включая Америку.

"Несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире, мы видим, что заграничные поездки все равно остаются популярными среди россиян. Но отправляясь в путешествие, даже если оно продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Где бы вы ни приобретали полис: у страховой компании, туристического оператора или другого представителя, важно обращать внимание на страховое покрытие. Чаще всего предлагается несколько вариантов защиты от непредвиденных событий, и вы сможете выбрать наиболее подходящий. ВСК уже 30 лет заботится о здоровье туристов, постоянно находит новые и гибкие решения, которые позволяют нашим клиентам чувствовать себя более уверенно, они знают, что им помогут в любом уголке планеты", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

По данным Сравни.ру, в 2021 году пользователи площадки чаще всего путешествовали по Турции, ОАЭ, странам Шенген и России.

"Несмотря на то что не все границы были открыты для путешествий, наши соотечественники открывали новые просторы для путешествий. Пандемия позволила взглянуть по-новому на то, что нас окружает: изменились и туристические направления, и туристические страховые продукты — расширилось покрытие риска отмена поездки, и подход клиента к выбору предложений стал более основательный. Мы, в свою очередь, помогаем пользователю выбрать наиболее подходящий страховой продукт", — руководитель продукта по страхованию туристов Сравни.ру Олеся Евтушенко.

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Назад. 04 февраля 2022
Море, хамам и пахлава: Турция — самое популярное заграничное направление у россиян в 2021 году

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