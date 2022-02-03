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Мощный старт тарифа "Игровой" в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota2

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"Ростелеком" и тариф "Игровой" подводят итоги первого в 2022 году большого мероприятия — открытого турнира Boost Camp по Dota2 для любительских команд. Четыре команды-финалиста турнира сопровождали и прокачивали известные и популярные игроки, добившиеся выдающихся результатов в Dota2: RAMZES666 (амбассадор тарифа "Игровой"), Cooman, Smile и Nix.

Всего для участия в соревнованиях были поданы заявки от 268 команд со всей России, из них 200 приняли участие в отборочном этапе по итогам предквалификации. 16 сильнейших команд соревновались в плей-офф, по итогам которого четыре команды вышли в гранд-финал. По итогам острой и напряженной борьбы места распределились следующим образом:

  • первое место заняла команда X5 с наставником Cooman, она получила главный приз — 500 000 рублей;
  • второе место — команда Cybercats с наставником Smile (150 000 рублей);
  • третье место — команда Chillout с наставником Nix (50 000 рублей);
  • четвертое место — команда Disrespect, наставник которой RAMZES666 отметил ребят за огромную волю к победе.

"Boost Camp еще раз показал, какую мощную аудиторию по всей стране имеет Dota2. Все команды проявили бойцовские качества. Такие турниры дают возможность получить реальный соревновательный опыт, прокачать свои навыки, научиться чему-то новому, закалить дух и психику. Наставники постарались помочь своим командам проявить лучшие качества. Желаю всем участникам турнира — азарта и новых побед", — отметил Роман Кушнарёв (RAMZES666).

Всем желающим доступны записи плей-офф и гранд-финала первого открытого турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Подробные результаты смотрите на boost.rt.ru.

Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.

За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и "Фогейм" предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".

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Новости

Назад. 03 февраля 2022
Мощный старт тарифа "Игровой" в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota2
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