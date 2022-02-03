ВСК обеспечила ДМС сотрудников Главного радиочастотного центра России

Страховая защита действует до конца 2022 года. По условиям договора полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) обеспечены почти 5 тыс. человек. Цена контракта составила более 74 млн руб. Полисы предусматривают амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную помощь, скорую и неотложную медицинскую помощь, стоматологическую помощь.
"К нам обращаются многие федеральные организации, что несомненно говорит о высокой оценке нашего сервиса. Уже 30 лет мы обеспечиваем корпоративных клиентов защитой здоровья. За это время ВСК вышла на лидирующие позиции в ДМС, что подтверждается различными рейтингами. Наша компания активно развивает страховую программу в цифровой сфере и расширяет свои сервисы. Так что мы благодарны за оказанное доверие и безусловно окажем всю необходимую поддержку", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Главный радиочастотный центр обеспечивает надлежащее использование радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, а также проводит экспертизу и мониторинг соблюдения законодательства в установленной сфере деятельности. Например, организация координирует использование радиочастотного спектра при проведении переговоров между делегациями, форумов, выставок, спортивных соревнований и других национальных и международных мероприятий. Ведомство имеет восемь филиалов по всей России.