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В Самарской области проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда

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2 февраля Самарская область вместе со всей страной отмечает День воинской славы России — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Программа торжественных мероприятий началась с церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы областного центра. В ней приняли участие представители региональных органов государственной власти, муниципальных органов, депутатского корпуса, военного управления, воинских частей, ветеранских, общественных организаций города Самары и Самарской области, военно-патриотических объединений.

По сложившейся традиции, церемония прошла в присутствии Почетного караула из числа активных участников патриотических объединений и парадного строя военнослужащих 2-ой гвардейской общевойсковой армии.

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова цветы к вечному огню возложил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители государственных и муниципальных органов власти, депутатского корпуса, командования 2-ой гвардейской общевойсковой армии, общественных организаций,

Была объявлена Минута молчания. Участники церемонии отдали дань памяти героям, сражавшимся за свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Завершилось памятное мероприятие десятикратным ружейным залпом и прохождением по площади Славы взвода Почётного караула и военного оркестра. Торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате — Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошли также в других городах и муниципальных образованиях Самарской области.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) —  грандиозное сражение, которое развернулось на территории в 100 тысяч квадратных километров и длилось 200 дней и ночей, в нем приняли участие более двух миллионов человек. Это сражение осталось в истории человечества как одно из самых значительных и масштабных.

Овладение Сталинградом было важной задачей для политического и военного руководства Третьего рейха по нескольким причинам. Сталинград — крупный промышленный город на берегу Волги, стратегически важной артерии, соединявшей центр Советского Союза с южными областями СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем, захват Сталинграда позволил бы Германии перерезать жизненно важные для СССР водные и наземные транспортные коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьёзные затруднения со снабжением противостоявших им частей Красной Армии. Кроме того, захват города, носившего имя Сталина, стал бы идеологической и политической победой Германии. Сталинградская битва началась в крайне тяжёлых для Красной Армии условиях, советским войскам приходилось с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали заранее подготовленные оборонительные рубежи. Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, не имевшие боевого опыта. Ощущался острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и зенитной артиллерии, не хватало боеприпасов и автотранспорта.

Но благодаря беспримерному героизму советских войск врага удалось остановить. Сражение развернулось в самом городе, разрушенном вражеской авиацией.   62-я армия оборудовала оборонительные позиции с огневыми точками в зданиях, на заводах, на чердаках и в подвалах. Снайперы и штурмовые группы задерживали противника. Немецкие войска, продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Борьба за плацдармы у Волги, на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь», Тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны всему миру. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход, зачастую при помощи штыка, ножа, других колющих, режущих предметов, врукопашную. Даже отдельные здания попали на боевые карты и получили названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, Дом Заболотного, Молочный Дом, Дом Специалистов, гвоздильный завод и др. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев курган, железнодорожный вокзал. Героическим сопротивлением Красной Армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях на подступах и в самом Сталинграде. 19 ноября 1942 года началась наступательная фаза Сталинградской битвы — наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе города Калач замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. Предпринятая врагом попытка прорыва блокады окружённых войск окончилась неудачей. 10 января началось наступление советских войск, в ходе которого основной удар наносился в полосе 65-й армии генерала П.И. Батова. 22—26 января 6-й армия была расчленена на две группировки, к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии, во главе с произведённым накануне в генерал-фельдмаршалы Ф. Паулюсом). 2 февраля капитулировала северная группировка окружённых, под командованием генерал-полковника К. Штрекера. В ходе операции «Кольцо» советскими войсками в плен взято свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии.

Победа советских войск в Сталинградской битве стала крупнейшим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной группировки вермахта, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ход Великой Отечественной войны и оказала большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Конечно, от разгрома немецких оккупантов и их союзников под Сталинградом до окончательной победы над гитлеровцами было ещё далеко, но именно Сталинградская битва дала понять всему миру, что окончательный разгром нацистской Германии и её союзников неизбежен. И в наши дни Сталинград считается символом мужества, стойкости и воинской доблести для всего мира.

В этом году отмечается 79-я годовщина Сталинградской битвы. В этот день в Российской Федерации, в Вооружённых Силах России, в образовательных учреждениях проводятся торжественные и памятные мероприятия по увековечению памяти советских воинов, церемонии возложения венков к захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества.

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