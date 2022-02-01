В Самаре стартует прием заявок на конкурс Маслен

01.02.2022 11:58 Читали 43

Самарцы и гости нашего города приглашаются к участию в третьем творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол "Маслена" - главного символа Широкой Масленицы. Прием заявок стартует уже 1 февраля.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра. Кукла может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать номинациям конкурса.

Также важно, чтобы у конструкции была устойчивая подставка. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева.

Номинации конкурса: "Оригинальное и современное авторское решение", "Соблюдение народных традиций обрядовой куклы", "Эко-кукла из экологичных и природных материалов".

Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются с 1 февраля по 1 марта на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.

Отметим, что в прошлом году горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Более 350 маслен выставили на площади имени Куйбышева.