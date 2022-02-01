16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ДТП в Безенчукском районе унесло жизнь двух человек, еще трое госпитализированы

Читали 42

Во вторник, 1 февраля, в 7:55 в Безенчукском районе произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек. Их личности сейчас устанавливаются, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель за рулем Renault Logan на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" не справился с управлением и врезался в грузовой фургон Ford Transit, движущийся по "встречке".

В результате автокатастрофы водитель и пассажир Renault Logan скончались на месте до приезда скорой. Трое пассажиров грузового фургона госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства ДТП, устанавливаются личности погибших и очевидцы произошедшего.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 февраля 2022
Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту
ДТП в Безенчукском районе унесло жизнь двух человек, еще трое госпитализированы
В Самаре стартует прием заявок на конкурс Маслен
Оперативный штаб: нужно быть готовыми к госпитализации детей
"Крылья Советов" подписали нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Во вторник, 25 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по реализации на территории Самарской области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Участники - представители заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также главы пилотных муниципальных образований и руководители организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, - подвели итоги реализации проекта в 2021 году. Также они обсудили задачи на 2022 год, в том числе по вопросу организации межведомственного информационного взаимодействия между участниками системы долговременного ухода (СДУ).

В поликлиниках региона дополнительно развернуты кабинеты для приёма пациентов с симптомами ОРВИ

В связи с распространением омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции и увеличением числа заболевших в Самарской области продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. В поликлиниках региона уже развернуты 25 дополнительных кабинетов в фильтр-отделениях для приема взрослых пациентов с симптомами простуды.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В 2022 году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов

В Самарской области внедряют раздельный сбор мусора, что отвечает целям и задачам федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Для сбора сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла) закуплено 1790 контейнеров. Мусоросборники желтого цвета будут установлены на контейнерных площадках в четырех городах региона: Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске.

Он и она