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Оперативный штаб: нужно быть готовыми к госпитализации детей

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В понедельник, 31 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По сообщению руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной, фиксируется рост числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19. За минувшие сутки подтверждено 2478 случаев заболевания, за неделю произошел рост в 2,4 раза. В 12 муниципальных образованиях области показатель заболеваемости выше среднеобластного (689,18 на 100 тысяч населения), из них наибольший – в г.о. Кинель (1229,79 на 100 тысяч населения).

Увеличение числа заболевших коснулось всех возрастных групп, наибольшие показатели на 100 тысяч населения по возрастам — среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также среди жителей 30-49 лет.

Наибольший рост инфицирования по-прежнему отмечается в учреждениях сферы услуг, больше заболевших становится сфере образования, среди сотрудников офисов, в системе общественного питания.

Кроме того, за прошедшую четвертую неделю 2022 года зафиксирован беспрецедентный уровень заболеваемости ОРВИ за все время наблюдения – больше 42,5 тысяч случаев. К предыдущей, третьей, неделе — это рост на 83%. В ходе мониторинга циркуляции вирусов на этой неделе зафиксированы грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции. Кроме того, как сообщила Светлана Архипова, в области подтверждены уже 154 случая «омикрона».

Работодателям настоятельно рекомендуется усилить контроль за соблюдением противоэпидемического режима внутри трудовых коллективов, всех санитарно-противоэпидемических мер, уделив внимание переводу части коллектива на удаленный режим, вопросам вакцинации и ревакцинации сотрудников.

Учитывая рост домашних очагов заболеваемости, всех граждан просят быть максимально внимательными к соблюдению индивидуальной профилактики (мытье рук, уборка жилых помещений, проветривание). Специалисты регионального Роспотребнадзора выступают за ужесточение контроля исполнения действующих санитарных ограничений, в том числе при проведении культурно-массовых мероприятий. «Очень не хотелось бы принимать решения о приостановлении деятельности учреждений культуры. Все в руках самих учреждений, поэтому санитарная обработка, входной контроль, все необходимые предписанные меры должны соблюдаться», — подчеркнул Губернатор и поручил проверить, везде ли в учреждениях культуры осуществляется входная термометрия, а также перенести большие выставки и премьеры, чтобы не вызывать дополнительного ажиотажа и большого скопления людей в театрах, музеях и выставочных залах.

Нагрузка на систему здравоохранения возросла в 5 раз, отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Значительно увеличилось число амбулаторных пациентов, есть небольшой рост числа госпитализаций. Нагрузка на первичное звено медицинской помощи требует постоянного мониторинга. Сейчас в регионе работают 269 мобильных медицинских бригад, дополнительно используются 194 машины, выделенные администрациями муниципалитетов. Это помогает разделить потоки больных и здоровых. До улучшения эпидситуации плановая работа поликлиник приостановлена, включая диспансеризацию. В некоторых учреждениях первичного звена созданы «красные зоны» для приема пациентов. При этом стационары работают в плановом режиме.

За счет средств областного бюджета пациенты с COVID-19 и ОРВИ на амбулаторном этапе обеспечиваются лекарствами, запас медикаментов пока достаточный. В госпитальном звене задействовано 29 больниц. Развертывать дополнительные места для взрослых пациентов за неделю не потребовалось. Однако участились случаи заболевания детей COVID-19: в регионе – в 4 раза. Соответственно, потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза. В дальнейшем, если потребуются дополнительные мощности, под эти цели будут использоваться «взрослые» места в Тольяттинской городской больнице №5 и больнице им. В.Д. Середавина. Кратно возросла нагрузка на педиатрическое звено.

«Мы должны быть готовы к госпитализации детей. Еще раз пересмотрите планы по всем учреждениям всех муниципалитетов Самарской области, примите все необходимые меры. Отнеситесь к этому очень внимательно. Все переживают за здоровье близких, но за здоровье детей переживают как ни за кого. Дети — самое дорогое, что у каждого человека есть. В случае необходимости инициируйте дополнительные меры», — поставил задачу главе регионального минздрава Губернатор, отметив, что столь значительный рост заболеваемости среди детей объясняется прежде всего незащищенностью этой категории от новой коронавирусной инфекции.

По сообщению руководителя ведомства, в настоящее время в области привито 53% населения: прививку первым компонентом сделали 1 млн 673 тысячи 117 человек, это 82,4% от плана. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества — это недостаточный охват, подчеркнул Армен Бенян. Среди жителей старшего поколения в регионе привито 66,8%. Планового охвата вакцинацией граждан в возрасте 60+ достиг только Камышлинский район, еще в двух муниципалитетах – Елховский и Алексеевский районы – показатели выше 98%. От гриппа привито 71,9% населения от планового охвата.

Также министр здравоохранения отметил почти трехкратный рост обращений в единый контакт-центр: за 4-ю неделю было почти 35 тысяч звонков, тогда как на предыдущей неделе – 13 тысяч. Среднее время ожидания ответа составило почти 2 минуты. К работе в колл-центрах и регистратурах медучреждений привлечены студенты-волонтеры – более 3000 человек.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку, региональный штаб одобрил ряд решений. Обучение в школах губернии продолжится в очной форме, но, в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом. С 1 февраля в течение двух недель дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры. Также с 1 февраля пансионаты и детские дома Самарской области переводятся в режим обсервации. Сотрудники этих учреждений будут работать по вахтовой системе — по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены.

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