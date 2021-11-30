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ПСБ присоединился к правилам Финансового маркетплейса Сравни.ру

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ПСБ первым из российских банков присоединился к правилам Финансового маркетплейса Сравни.ру, что в будущем позволит выдавать потребительские кредиты ПСБ непосредственно на платформе маркетплейса.

Финансовый маркетплейс Сравни.ру стал первой российской ИТ-компанией, включенной Банком России в реестр операторов финансовых платформ. Теперь Сравни.ру сможет не только предоставлять возможность сравнивать условия кредитных программ разных банков, но и выдавать кредиты на своей площадке.

Благодаря сотрудничеству с банком у пользователей Сравни.ру в будущем появится возможность оформить потребительский кредит ПСБ и подписать договор на сайте маркетплейса без визита в отделение банка. Для этого достаточно воспользоваться сервисом подбора кредита на Сравни.ру и оставить заявку. Далее представитель маркетплейса свяжется с заемщиком и приедет в удобное для него время, чтобы провести идентификацию. После этого заемщик подписывает договор онлайн и в течение нескольких минут получает на счет деньги.

"Потребительские кредиты остаются одним из самых востребованных у населения кредитных продуктов. Мы стремимся сделать кредитный процесс максимально простым и удобным, чтобы люди могли сравнить условия, выбрать наиболее интересное предложение и получить кредит за считанные минуты без обращения в банк. Мы уверены, что спрос на такие сервисы продолжит расти, поэтому банк активно развивает сотрудничество с популярными финансовыми маркетплейсами. Новый этап сотрудничества со Сравни.ру обеспечит 100% цифровую доступность наших кредитных продуктов для населения", — отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

"Наше партнерство с ПСБ — большой шаг навстречу онлайн-оформлению кредитных продуктов от банка через наш сайт или приложение. Это сэкономит нашим пользователям время — теперь все услуги можно оформить в одном месте без посещения банка", — прокомментировал партнерство заместитель генерального директора АО "Финансовый маркетплейс Сравни.ру" Алексей Грибков.

Осенью прошлого года ПСБ совместно со Сравни.ру предоставил сервис по оформлению заявки на кредит. Благодаря бесшовной интеграции сейчас посетители Сравни.ру, желающие получить потребительский кредит в ПСБ, могут подать заявку сразу на портале Сравни.ру и за несколько минут получить ответ от банка. При положительном решении заемщик выбирает наиболее подходящие условия по кредиту, предоставляет необходимые документы в отделение банка и получает денежные средства

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.
Региональная сеть банка насчитывает свыше 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

Сравни.ру — один из лидирующих российских интернет-сервисов для сравнения страховых, банковских и других финансовых продуктов. По данным исследовательской компании Ipsos Group, Сравни.ру — площадка № 1 по продаже полисов ОСАГО. Ежемесячная аудитория сервиса составляет более 10 миллионов пользователей.
Финансовый маркетплейс Сравни.ру внесен ЦБ РФ в реестр операторов финансовых платформ, что открывает пользователям возможность оформлять банковские продукты непосредственно на платформе. Инвесторами проекта выступают Baring Vostok и Goldman Sachs.

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Назад. 30 ноября 2021
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