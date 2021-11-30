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ВСК выплатила 9,5 млн долларов в связи с гибелью вертолета в Руанде

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Страховой Дом ВСК возместил расходы на потерю вертолета МИ-17 военно-воздушных сил Руанды во время полетов в рамках логистической поддержки военных подразделений в июне текущего года.

В ходе осмотра эксперт компании квалифицировал конструктивную гибель транспортного средства в результате пожара. Авария была признана страховым случаем. Выплата ВВС государства составила 9,5 млн долларов США.

"Крушение вертолета — это страшное чрезвычайное происшествие. К счастью, все члены экипажа остались живы, и только один из них получил травмы. Желаем ему полного выздоровления и скорейшего возвращения к любимой работе. ВСК всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования, поэтому полностью компенсировала полученный ущерб", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 30 ноября 2021
ВСК выплатила 9,5 млн долларов в связи с гибелью вертолета в Руанде
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