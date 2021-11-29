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Под Сызранью в ДТП, где разорвало легковушку, погибла женщина

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В воскресенье, 28 ноября, на 906 км трассы М-5 в Сызранском районе женщина-водитель, управляя автомобилем Geely, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего столкнулась с грузовым автомобилем Iveko, об этом на месте происшествия рассказал командир взвода ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское " капитан полиции Денис Строкин.

По словам полицейского, в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

 

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Новости

Назад. 29 ноября 2021
Под Сызранью в ДТП, где разорвало легковушку, погибла женщина
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