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В Самаре состоялась игра поколений КВН

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В субботу, 27 ноября, в культурно-развлекательном центре «Звезда» прошла игра поколений КВН. На одной сцене собрались 15 команд Самарской области из разных поколений: те, с кого начиналась история КВН-движения в регионе и те, за кем будущее игры. День рождения КВН неизменно собирает многочисленные поколения квнщиков и выпускников клуба как на сцене, так и в зале. Так случилось и сегодня, на игре поколений в честь 60-летия Клуба веселых и находчивых в России.

Перед началом игры с приветствием словом к гостям и участникам в режиме ВКС обратился бессменный ведущий КВН Александр Масляков«Если есть планета КВН, то Самару по праву можно назвать сердцем этой планеты. Если посмотреть на карту, то Самарская область своими очертаниями напоминает сердце. Это действительно один самых ярких квновских регионов», — отметил он.

Победителей игры выбирали в 5 номинациях. Самый яркий номер показала команда «Сборная Тольятти». Самое нестандартное выступление оказалось у команды «КАЮк». Самой «солнечной» командой стал «Комбинатор». Также в числе призеров оказались команды «Перспектива» и «Сборная СамГУ».

Всех участников и победителей приветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров«Хочу поблагодарить команды, которые сегодня подарили нам радость и еще раз всем нам доказали, что КВН — это игра молодых. Сегодня на сцену выходили молодые ребята и девчата, не взирая на возраст, — отметил Глава региона. — Движение КВН сегодня охватывает всю область. У нас самое массовое движение КВН в стране. Я уверен, что оно будет расти. Знаю, что будут новые команды, открытия, новые замечательные баталии, которые будут радовать нас».

Губернатор объявил победителя гран-при — команду «Технический перерыв».

По мнению руководителя движения «Самарская КВН» Сергея Ларионова, региональный клуб веселых и находчивых сегодня находится на подъеме. В нем участвуют больше 4 тысяч жителей области. «У нас подъем как начался четыре года назад, так и продолжается. Самарский КВН набирает обороты. Спасибо Правительству Самарской области, лично Губернатору за поддержку. Благодаря ему у нас в КВН сейчас играют во всех уголках нашего региона. И все это бесплатно», — сказал Ларионов.

Ветераны КВН были рады вернуться на сцену в этот вечер. За плечами участника команды «Самарский самолет» Дмитрия Парчутова 30 лет игры в КВН. Он с радостью вернулся на сцену спустя годы.

«Это положительная энергетика. Ты даришь людям смех и радость. Хочу пожелать молодым квнщикам быть самими собой и получать удовольствие от игры», — напутствовал молодых игроков Дмитрий.

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