Прибыль ВСК за 9 месяцев 2021 года составила 4,2 млрд рублей

25.11.2021 08:03 Читали 15

Чистая прибыль группы ВСК за 9 месяцев 2021 года составила 4,2 млрд рублей по данным консолидированной отчетности. Об этом во время панельной дискуссии Форума лидеров страхового рынка заявил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

В связи с продолжающейся пандемией некоторые сегменты страхования остаются замороженными (страхование выезжающих за рубеж, приграничное страхование), но в то же время сокращается убыточность компаний. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие рынок показывает прирост сборов в 21%, а для рынка non-life эти показатели составляют плюс 18%.

Рост большинства страховых видов в этом году был в рамках прогнозных ожиданий, включая автострахование, страхование имущества граждан и юридических лиц. Так, за 9 месяцев 2021 года общие сборы группы ВСК составили 70 млрд руб, из которых 65 млрд руб приходится на материнскую компанию.

Одними из основных драйверов роста сборов стало автострахование и страхование жизни и здоровья, включая страхование от несчастных случаев, а также ипотека. За 9 месяцев рост выдач по ипотечным кредитам в рублях составил плюс 42%. Вторая причина — рост продаж автомобилей, прирост за период с января по сентябрь в штуках составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В следующем году ожидается минимальный рост продаж автомобилей, а также в разы меньшие темпы роста выдач ипотеки — не выше 10%. Все это, а также динамика платежеспособного спроса и ситуация с распространением Covid-19, отразятся на рынке в текущем и следующем годах. Снижение динамики продаж автомобилей будет связно с дефицитом чипов, а замедление темпов ипотечного кредитования будет связано с ростом процентной ставки.

"Последние полтора года в нашей жизни происходят серьезные изменения, касаются они и рынка страхования. Он стал более технологичным, что является одним из ключевых достижений последних лет. Ключевую роль в этих позитивных изменениях играет ЦБ РФ, способствуя развитию конструктивного диалога между участниками рынка и регулятором. Благодаря развитию новых технологий и верно выбранной стратегии развития, страховые компании стали больше зарабатывать. Так за первые 9 месяцев 2021 года чистая прибыль ВСК составила 4,2 млрд рублей", — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.