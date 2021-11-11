Экономия на ОСАГО до 20%: ВСК запустила специальные условия при переходе из другой компании

11.11.2021 17:00 Читали 16

Страховой Дом ВСК подготовил новое тарифное решение для тех, кто решил сменить страховую компанию по ОСАГО. Так, при переходе из другой компании ВСК дает возможность оформить полис на специальных условиях — экономия при этом может составить до 20%.

Для того чтобы оформить ОСАГО на специальных условиях, достаточно просто зайти на сайт ВСК и в разделе ОСАГО выбрать вкладку "перейти из другой компании". Данной опцией могут воспользоваться те страхователи, чье окончание действия текущего полиса не менее трех дней и имеющие КБМ не больше 0,9.

Для аккуратных водителей при переходе в ВСК сохраняются все коэффициенты за безаварийное вождение, а сам полис ОСАГО можно оформить онлайн без посещения офиса и получить по электронной почте.

"Автогражданка всегда считалась одним из наиболее консервативных сегментов страхового рынка. Однако, последнее время ситуация значительно изменилась, процесс оформления ОСАГО упростился — как за счет возможности оформить полис дистанционно, так и благодаря последним законодательным инициативам, таким как отмена обязательного ТО. За 6 месяцев 2021 года доля e-ОСАГО в нашей компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Для ВСК автострахование является одним из наиболее приоритетных направлений развития бизнеса, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис и предлагаем различные тарифные решения для выгоды наших действующих и потенциальных клиентов", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.