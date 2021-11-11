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Экономия на ОСАГО до 20%: ВСК запустила специальные условия при переходе из другой компании

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Страховой Дом ВСК подготовил новое тарифное решение для тех, кто решил сменить страховую компанию по ОСАГО. Так, при переходе из другой компании ВСК дает возможность оформить полис на специальных условиях — экономия при этом может составить до 20%.

Для того чтобы оформить ОСАГО на специальных условиях, достаточно просто зайти на сайт ВСК и в разделе ОСАГО выбрать вкладку "перейти из другой компании". Данной опцией могут воспользоваться те страхователи, чье окончание действия текущего полиса не менее трех дней и имеющие КБМ не больше 0,9.

Для аккуратных водителей при переходе в ВСК сохраняются все коэффициенты за безаварийное вождение, а сам полис ОСАГО можно оформить онлайн без посещения офиса и получить по электронной почте.

"Автогражданка всегда считалась одним из наиболее консервативных сегментов страхового рынка. Однако, последнее время ситуация значительно изменилась, процесс оформления ОСАГО упростился — как за счет возможности оформить полис дистанционно, так и благодаря последним законодательным инициативам, таким как отмена обязательного ТО. За 6 месяцев 2021 года доля e-ОСАГО в нашей компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Для ВСК автострахование является одним из наиболее приоритетных направлений развития бизнеса, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис и предлагаем различные тарифные решения для выгоды наших действующих и потенциальных клиентов", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Назад. 11 ноября 2021
Экономия на ОСАГО до 20%: ВСК запустила специальные условия при переходе из другой компании

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