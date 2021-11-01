01.11.2021 18:12 Читали 16

После очередного повышения ключевой ставки, компания "ВСК - Линия жизни" увеличила размер ежегодного купона по программе инвестиционного страхования жизни "Линия дохода. Драйвер роста" до 12%.

При оформлении программы, начиная с 1 ноября 2021 года, клиенты будут получать ежегодный купон 12% при положительной динамике базового актива. А благодаря "эффекту памяти" вероятность получить выплату повышается: если купон не сработал в этом году, то доход будет выплачен клиенту в следующие периоды, когда условия будут выполнены. Базовый актив по программе "Линия дохода. Драйвер роста" состоит из акций известных мировых брендов разных отраслей: компании легко узнаваемы и известны широкому кругу российских инвесторов.

Основные условия программы:

Возможная годовая доходность — 12%.

Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей.

Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.

Подробнее ознакомиться с условиями и оформить программу онлайн можно на сайте компании.