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"ВСК - Линия жизни" повысила годовой купон по программе "Линия дохода. Драйвер роста" до 12%

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После очередного повышения ключевой ставки, компания "ВСК - Линия жизни" увеличила размер ежегодного купона по программе инвестиционного страхования жизни "Линия дохода. Драйвер роста" до 12%.

При оформлении программы, начиная с 1 ноября 2021 года, клиенты будут получать ежегодный купон 12% при положительной динамике базового актива. А благодаря "эффекту памяти" вероятность получить выплату повышается: если купон не сработал в этом году, то доход будет выплачен клиенту в следующие периоды, когда условия будут выполнены. Базовый актив по программе "Линия дохода. Драйвер роста" состоит из акций известных мировых брендов разных отраслей: компании легко узнаваемы и известны широкому кругу российских инвесторов.

Основные условия программы:

  • Возможная годовая доходность — 12%.
  • Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей.
  • Страховое покрытие по основным рискам, связанным с жизнью и здоровьем.

Подробнее ознакомиться с условиями и оформить программу онлайн можно на сайте компании.

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Новости

Назад. 01 ноября 2021
"ВСК - Линия жизни" повысила годовой купон по программе "Линия дохода. Драйвер роста" до 12%
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