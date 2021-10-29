В Самаре построят дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка

29.10.2021 11:35 Читали 34

В Самаре построят еще один дублер Московского шоссе. Его протянут от улицы Ташкентской до Северного переулка. Региональный Минтранс уже приступил к поиску подрядчика, который разработает соответствующий проект. Об этом говорится на сайте госзакупок.