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ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ

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ПСБ расширил возможности продукта ПСБ Бизнес Пэй, который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи по технологии SoftPOS, но и автоматически передавать необходимые данные в налоговую службу. Мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям законодательства в сфере расчетов между продавцом и покупателем, не требует специального кассового оборудования и экономит время при совершении оплаты. В личном кабинете предпринимателям также доступен полный товароучет и анализ всех платежно-расходных операций.

"Уже больше 2000 предпринимателей активно используют ПСБ Бизнес Пэй для приема бесконтактных платежей. Это технологичное и своевременное решение, которое в период пандемии стало особенно востребовано нашими клиентами. Поэтому, продолжая расширять функционал этого продукта, мы полностью интегрировали онлайн-кассу в эквайринг, чтобы сделать прием платежей еще более удобным. Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России — нет никакой привязки к местонахождению терминала. Система подходит, например, для продажи товаров навынос и доставку, позволяя вести бизнес с соблюдением всех требований законодательства и, что сегодня особенно актуально, позволяя компаниям продолжать работу в условиях новых ограничений", — отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

При использовании сервиса продавцу достаточно совершить операцию оплаты, а технология уже автоматически будет фискализировать чеки и передавать данные в налоговую службу через интернет. Покупателю же чек отправляется на телефон, e-mail, любой мессенджер или печатается бумажный чек с помощью дополнительного устройства, которое подключается через bluetooth.

Технология работает на смартфонах на базе Android с версией 9.0 и выше с поддержкой функции бесконтактных платежей NFC.

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Новости

Назад. 27 октября 2021
ПСБ объединил онлайн-кассу и эквайринг в мобильном приложении для МСБ
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