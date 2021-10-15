16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Туристические приоритеты: "бумеры" и "зумеры" не любят путешествовать, россияне среднего возраста предпочитают Турцию

Читали 14

Страховой Дом ВСК выяснил, какие туристические направления пользовались наибольшим спросом среди россиян в первые 9 месяцев 2021 года. Лидером традиционно стала Турция — 22% клиентов ВСК предпочли отдых в этой стране. 13% россиян поддержали внутренний туризм, третье место (по 7%) разделили между собой Европейские страны и ОАЭ. В топ направлений для путешествий вошли также Украина, Кипр (по 5%), Египет (4%), Греция (3%), Мальдивы (3%) и Болгария (2%).

Самыми активными путешественниками в этом году стали россияне в возрасте от 26 до 35 (почти 35% туристов), а также от 36 до 45 лет (26%). А "бумеры" и "зумеры" отправлялись в туры реже других — только по 9% туристов являются представителями этих поколений.

Ключевой тенденцией является и то, что россияне чаще стали приобретать страховку вследствие осознанного решения, ведь для поездки в ряд перечисленных стран наличие полиса не является обязательным, при этом спрос на туристическое страхование растет. Это обусловлено множеством факторов — как желанием избежать финансовых затруднений в случае травм или болезней, например, COVID-19, так и числом происшествий, участниками которых становятся именно туристы.

"Любое путешествие всегда сопряжено с определенными рисками, а вдали от дома тяжесть их последствий может возрасти в несколько раз. По данным наших аналитиков, стоимость лечения от COVID-19 за рубежом составляет в среднем 5-10 тысяч долларов США в зависимости от степени тяжести, а вот расходы не карантинные мероприятия, даже при отсутствии симптомов заболевания и необходимости лечения, составляют 1,5-3 тыс. долларов США на каждого. Если же на карантин попадает семья с детьми, то расходы на содержание их в изоляционном отеле и обратные билеты составят уже порядка 6-9 тыс. долларов США на четырех членов семьи. При этом стандартный туристический полис покрывает медицинские расходы на лечение, включая COVID-19, стоматологическую помощь, медико-транспортные расходы и расходы на изоляцию, — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 октября 2021
Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с трансфером Ломаева
В Самаре под асфальт провалился автомобиль
Дистант для самарских школьников продлили до 7 ноября
Туристические приоритеты: "бумеры" и "зумеры" не любят путешествовать, россияне среднего возраста предпочитают Турцию
В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

"Блогер, соединяющий сердца"

Лайфстайл блог — одно из самых популярных направлений в инстаграме. Альбина Кузьмина ведет именно такой блог, там можно найти все. Уроки кулинарии, стихи собственного сочинения, истории жизни мамы двух погодок, а также прекрасные любовные истории. Ведь Альбина не только популярный блогер, но и известная тольяттинская ведущая свадебных церемоний.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

Ровно 80 лет назад - 15 октября 1941 года - Госкомитет обороны СССР принял решение об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР города Москвы. Фотовыставка "Куйбышев - запасная столица" создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и реализуется совместно с департаментом культуры города Москвы.

Он и она