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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Республике Татарстан

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с падением легкомоторного самолета в Мензелинском районе Республики Татарстан.

«От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Искренне скорбим вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!», — говорится в телеграмме, направленной Главой региона в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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Назад. 11 октября 2021 Вперед.
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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Республике Татарстан

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