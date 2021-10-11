Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Республике Татарстан

11.10.2021 08:19 Читали 39

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с падением легкомоторного самолета в Мензелинском районе Республики Татарстан.

«От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Искренне скорбим вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!», — говорится в телеграмме, направленной Главой региона в адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.