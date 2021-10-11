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Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе победила Литву

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Национальная сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак) в матче второго тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года в Клайпеде нанесла поражение команде Литвы — 35:21 (17:10).

Даже для нынешнего полуэкспериментального состава россиянок, который наверняка пополнится именитыми исполнительницами ближе к декабрьскому чемпионату мира в Испании, скромная прибалтийская дружина не являлась серьезной угрозой. Тремя днями ранее в Польше она со старта впала в кому (1:9), и все закончилось ее осечкой величиной в 14 мячей.

С той же разницей увенчалась и эта игра, только теперь литовки при разгоне были начеку, и даже захватили поначалу лидерство — 2:1, потом — 3:2. Наши их опередили на 9-й минуте, после чего отрыв в пользу гостей необратимо рос. К перерыву тольяттинки, успевшие минут пять поиграть всем своим квартетом, забили ровно столько, сколько составила разница в счете (семь мячей). Четырежды при этом отличилась Фомина, отбегавшая первый тайм от и до.

После коллективного отдыха она уже не появлялась на площадке, на которой вообще целых полтайма представительниц Автограда не было ни одной. Затем поочередно наставница сборной Людмила Бодниева выпустила троих, и на 54-й минуте случилось наконец-то долгожданное для поклонников "Лады" событие — счет своим голам в нынешнем отборочном цикле характерной для себя прорезкой открыла Щербак. Предпоследний гол гостей записала на себя Кирдяшева, и это было ее третье попадание. Могла поставить точку в матче Никитина, единственный раз отличившаяся еще в первом тайме, но ее мощнейший "выстрел" отразила перекладина ворот.

Продолжение борьбы за две путевки от группы на Евро-2022 — весной. Фавориты квартета номер один — Россия и Польша — в третьем и четвертом турах встретятся между собой 2 и 5 марта. Наши первый матч проведут в гостях. Но прежде этим же соперникам предстоит пересечься друг с другом через два месяца без малого на испанском "мундиале". Там вместе с ними в одной группе — Сербия и Камерун.

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Назад. 11 октября 2021 Вперед.
Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе победила Литву
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