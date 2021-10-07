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Самарские хоккеисты получили 140 новых клюшек

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Во вторник, 5 октября, в преддверии старта нового сезона воспитанники СШОР №1 получили 140 новых клюшек отечественного производства "Заряд". Новый спортивный инвентарь и оборудование поставляется Минпромторгом России для спортивных учреждений по всей России в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

"Клюшки соответствуют требованиям к соревновательному и тренировочному процессу - словом, это достойный спортивный инвентарь, который вызвал восторг у наших спортсменов. Благодаря новому инвентарю юные хоккеисты смогут достигнуть новых показателей в тренировочном процессе. И это привлечет еще больше детей к занятиям хоккеем", - рассказал директор ГАУ СШОР №1 Максим Поваляев.

Ранее в рамках программы Минпромторгом Российской Федерации по оснащению спортивных школ в регион были переданы два аппаратно-программных комплекса, предназначенные для скрининговой оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.

Напомним, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2019 г. реализуется федеральный пилотный проект "Стань чемпионом", направленный на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. Каждый ребенок может бесплатно пройти спортивное тестирование на предрасположенность к видам спорта. Всего оценивается более чем 150 показателей, которые помогают определить сильные и слабые стороны ребенка, отследить его функциональное состояние и динамику развития, учитывая индивидуальные особенности организма.

В настоящее время Минпромторг России готовит проект соглашения на поставку в Самарскую область до конца 2021 года байдарок, горных лыж и сноубордов, что станет хорошим подспорьем для развития детско-юношеского спорта в губернии.

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Назад. 07 октября 2021
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