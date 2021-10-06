"Ростелеком-ЦОД" открывает новый дата-центр Tier III в Москве

06.10.2021 10:26 Читали 12

Компания "Ростелеком-ЦОД" запускает в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) NORD-6. Объект общей площадью 3 000 кв. м расположен в Москве по адресу Коровинское шоссе, 37. В двух машинных залах разместятся 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главной особенностью проекта стала группа стоек с повышенной мощность 20 кВт.

Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier1 III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОД: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

"На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки NORD в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2 000 стоек", — сказал первый заместитель генерального директора "Ростелеком-ЦОД", генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки NORD на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОД на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3 764 стойки.

Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда "Центр Технологий ЦОД", в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров DataLine и "Ростелеком-ЦОД".