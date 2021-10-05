Цифровые девайсы. Успех праздника зависит от быстрого интернета

Еще учась на первом курсе, он случайно забрел на репетицию студенческого театра эстрадных миниатюр "Просто так". СТЭМы тогда были в каждом уважающем себя вузе. Шла подготовка к большой студвесне, и ребята зависали на репетициях до полуночи.
А через пару месяцев из дюжины начинающих актеров и юмористов осталось только три человека. И вот уже почти 30 лет двое из них — Евгений Козаченко и Антон Логвин — дружат и сотрудничают.
Сегодня у Евгения есть свое праздничное агентство. Как-то само собой артистическое прозвище Енот стало брендом компании, ему рады на любых праздниках.
Мы встретились за час до начала вечеринки. На сцене шли прогоны номеров, настраивался свет и звук. А в уголке за ноутбуком, не выпуская из рук телефона, сидел диджей Дмитрий.
"Мобильный интернет совершенно изменил нашу работу, — сказал Евгений. — Сегодня все мое шоу — в одной руке. Что я имею в виду? Разумеется, у нас есть сценарий. Но это не значит, что не должно быть импровизаций. Во время выступления важно чувствовать аудиторию и держать определенную волну. Стоя на сцене, я могу отправить со смартфона диджею музыкальную подложку для следующего номера, и он тут же пустит ее в эфир".
Команда Евгения Козаченко готова к любому развитию событий. Если заказчик решит прислать огромный видеофайл за пять минут до начала и попросит показать его на большом экране, команду "Енота" это не смутит. Неважную скорость мобильного интернета на площадке всегда можно исправить раздачей трафика с телефона. Команда предпочитает МегаФон, который не "режет" скорость при раздаче и не ограничивает объем.
Сейчас коллеги вместе с режиссером Михаилом Нейштадтом работают над спектаклем по книге Григория Горина и Аркадия Арканова "Соло для дуэта", которые тоже начинали свою литературную деятельность с сочинения сценок для студенческого театра.
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