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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Цифровые девайсы. Успех праздника зависит от быстрого интернета

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Каких только специалистов ни выпускал в свое время Самарский аэрокос — и финансистов, и топов крупных государственных компаний, и мэров, и парламентариев, и даже одного губернатора. Евгений Козаченко тоже учился в этом вузе. Однако работать по специальности ему не пришлось, потому что он стал шоуменом.

Еще учась на первом курсе, он случайно забрел на репетицию студенческого театра эстрадных миниатюр "Просто так". СТЭМы тогда были в каждом уважающем себя вузе. Шла подготовка к большой студвесне, и ребята зависали на репетициях до полуночи.

А через пару месяцев из дюжины начинающих актеров и юмористов осталось только три человека. И вот уже почти 30 лет двое из них — Евгений Козаченко и Антон Логвин — дружат и сотрудничают.

Сегодня у Евгения есть свое праздничное агентство. Как-то само собой артистическое прозвище Енот стало брендом компании, ему рады на любых праздниках.

Мы встретились за час до начала вечеринки. На сцене шли прогоны номеров, настраивался свет и звук. А в уголке за ноутбуком, не выпуская из рук телефона, сидел диджей Дмитрий.

"Мобильный интернет совершенно изменил нашу работу, — сказал Евгений. — Сегодня все мое шоу — в одной руке. Что я имею в виду? Разумеется, у нас есть сценарий. Но это не значит, что не должно быть импровизаций. Во время выступления важно чувствовать аудиторию и держать определенную волну. Стоя на сцене, я могу отправить со смартфона диджею музыкальную подложку для следующего номера, и он тут же пустит ее в эфир".

Команда Евгения Козаченко готова к любому развитию событий. Если заказчик решит прислать огромный видеофайл за пять минут до начала и попросит показать его на большом экране, команду "Енота" это не смутит. Неважную скорость мобильного интернета на площадке всегда можно исправить раздачей трафика с телефона. Команда предпочитает МегаФон, который не "режет" скорость при раздаче и не ограничивает объем.

Сейчас коллеги вместе с режиссером Михаилом Нейштадтом работают над спектаклем по книге Григория Горина и Аркадия Арканова "Соло для дуэта", которые тоже начинали свою литературную деятельность с сочинения сценок для студенческого театра.

Узнать больше историй о роли "цифры" и цифровых девайсах, которые делают нашу жизнь ярче, можно в нашем специальном проекте.

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Назад. 05 октября 2021
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