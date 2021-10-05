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Эксперты ВСК назвали самые распространенные травмы у школьников

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По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, самые часто встречающиеся травмы в школе — это переломы, а наиболее подвержены риску — дети средней школы в возрасте от 11 до 15 лет.

С началом учебного года риск получения травм детьми резко возрастает — после летних каникул школьники особенно энергичны, активны и подчас неосмотрительны.

Всплеск обращений в страховую компанию со случаями детского травматизма чаще всего наблюдается в начале осени, а также в конце весны. В топ-5 травмоопасных месяцев входят май (первое место), сентябрь (второе место), март и апрель (третье место), октябрь (четвертое место) и декабрь (пятое место).

Среди самых распространенных травм эксперты страховой компании выделяют различные переломы — 60,87%, в том числе переломы рук — 52,9%, перелом ног (36,5%), ключицы — 7,8%, копчика — 2% и даже позвоночника — 0,8%, а также ушибы — 18,12%, вывихи и растяжения — 11,8%, травмы головы — 9,2%.

Причиной травм нередко становятся "шуточные" потасовки на переменах — дети получают подзатыльники, толкают друг друга, падают, бьются о стену, о пол, получают травмы. Также дети регулярно получают синяки и ушибы из-за того, что задевают парты, когда ходят.

"Дети активны и эмоциональны, зачастую они не могут быстро оценить степень опасности как своих собственных действий, так и внешних факторов. Родителям стоит позаботиться о страховании ребенка заранее. Страховая защита не может уберечь ребенка от травм, но полис минимизирует материальные потери, связанные с затратами на лечение и снижением дохода родителей, находящихся в момент лечения ребенка на больничном. При необходимости ВСК также может предложить индивидуальные программы страхования школьников", — пояснил Артём Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

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Назад. 05 октября 2021
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