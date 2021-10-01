Встречайте новый проект Волга Ньюс о цифровых девайсах

01.10.2021 09:55 Читали 13

На главной странице портала Волга Ньюс в разделе "Спецпроекты" появился проект "Цифровые девайсы делают нашу жизнь ярче".

Мы решили отойти от банального рассказа о преимуществах того или иного девайса и не стали грузить читателя описанием процессов, обеспечивающих мгновенное распространение информации. Мы просто встретились с теми людьми, которых многие знают лично или знакомы с их увлечениями, и расспросили о том, какое место в их жизни занимает "цифра". Из их рассказов получился довольно интересный проект, в котором много личного и узнаваемого.

Каждый из вас видел хотя бы одну работу Андрея Вострова. У нас он публикует свою статью впервые. "Детская мечта летать однажды сбылась" — не только про него, но и про нас, всех тех, с кем он делится своими открытиями.

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