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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Встречайте новый проект Волга Ньюс о цифровых девайсах

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На главной странице портала Волга Ньюс в разделе "Спецпроекты" появился проект "Цифровые девайсы делают нашу жизнь ярче".

Мы решили отойти от банального рассказа о преимуществах того или иного девайса и не стали грузить читателя описанием процессов, обеспечивающих мгновенное распространение информации. Мы просто встретились с теми людьми, которых многие знают лично или знакомы с их увлечениями, и расспросили о том, какое место в их жизни занимает "цифра". Из их рассказов получился довольно интересный проект, в котором много личного и узнаваемого.

Каждый из вас видел хотя бы одну работу Андрея Вострова. У нас он публикует свою статью впервые. "Детская мечта летать однажды сбылась" — не только про него, но и про нас, всех тех, с кем он делится своими открытиями.

В "Тур по краю" с "ВелоСамара" можно отправиться и офлайн, и онлайн вместе с Волга Ньюс. Роман Еремкин — руководитель велоклуба — на велосипеде чуть ли не с пеленок, исколесил всю область, а остановиться так и не может.

В это трудно поверить, но успех праздника зависит от быстрого интернета. По крайней мере, так считает Евгений Козаченко — шоумен и ресторатор. Ему видней!

Репортаж про корову в бусах приоткрывает нашу журналистскую кухню и будет полезен тем, кто еще не знает, как раздавать интернет с мобильных устройств.

Почему так важно прислушиваться к себе и чувствовать партнера, станет понятно, побывав на репетиции в театральной студии школы № 7. Вячеслав Кульков говорит, что учит ребят актерскому мастерству, а ребята учат его терпимости, смирению и точности.

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Назад. 01 октября 2021
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