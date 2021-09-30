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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир

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В середине осени пользователи цифрового видеосервиса Wink смогут оценить все оттенки ярких киноэмоций — в списке новинок комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Долгожданный старт пятого сезона сериала "Детство Шелдона" (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. Идею снять приквел культовой "Теории Большого взрыва" предложил "взрослый" Шелдон Купер, актер Джим Парсонс. История детства техасского вундеркинда, который в 9 лет пошел сразу в среднюю школу, так полюбилась аудитории, что продюсеры сериала дважды продлевали его сразу на несколько сезонов. В новом сезоне Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора. Встретиться с семьей Куперов, чтобы пережить множество новых смешных и трогательных моментов, пользователи видеосервиса смогут сразу после премьеры.

Совсем другие эмоции ждут зрителей триллера "Крик. Кровавое посвящение" (18+). В центре сюжета — жизнь (и смерть) студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе. Название картины отсылает сразу к двум культовым ужастикам ("Крик" 1996 года и "Кровавое посвящение" 1984-го), в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев — студентов и старшеклассников. Но фильм 2020 года полон современных реалий, включая кибербуллинг и слежку в соцсетях. Качественно бояться и разгадывать страшные послания в Wink можно с 14 октября.

На французской комедии "Незваные детки" (16+) есть возможность выдохнуть. Сложности, с которыми сталкивается главная героиня Катрин (ее роль исполняет режиссер картины Мишель Ларок), куда менее неожиданные: фильм исследует вечную проблему отцов и детей. В то время, когда семейная жизнь Катрин близка к краху, на пороге дома появляется взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Двум поколениям супругов в кризисе придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык. Французская попытка ответить на общечеловеческий вопрос в видеосервисе Wink будет доступна с 6 октября.

Самая провокационная премьера октября в Wink — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде "Безумное кино для взрослых" (18+). Фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — "Золотого медведя", а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия. Карьера и доброе имя преподавателя бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества. Режиссер мастерски подводит фильм сразу к трем финалам, а какой из них лучше, зрители Wink смогут решить с 1 октября.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма "Любовь, страх и ненависть" (18+). Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла (Гэбриел Бирн) — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу. В саундтреке звучит музыка Леонарда Коэна. Кстати, в оригинале картина носит название одного из его альбомов Death of a Ladies" Man — "Смерть дамского угодника". Фильм, который получился таким же неторопливым и многослойным, как музыка и тексты Коэна, доступен в Wink с 14 октября.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Назад. 30 сентября 2021
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