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Александр Чистов: Наши технологии позволяют получать из микроводорослей и отходов газ и удобрения

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Генеральный директор тольяттинской компании "Биотехкомп", одного из резидентов технопарка "Жигулевская долина", Александр Чистов рассказал Волга Ньюс о технологиях, с помощью которых органические отходы и вредные водоросли можно перерабатывать в "зеленую энергию" и удобрения.

- До 2014 года вы занимались бизнесом, не связанным с переработкой органических отходов. Как вы пришли к этой теме?

- Почти случайно. У меня было увлечение — рыбалка на Волге. И однажды в одном из рыбацких разговоров выяснилось, что в Хрящевке всю Волгу заполонили сине-зеленые водоросли вызывающие массовый мор рыбы.

Передо мной возник вопрос: что я лично могу сделать, чтобы этих водорослей не стало. Начал с того, что нашел в Тольятти команду, которая занималась этой проблемой, примкнул к ней, и в 2016 году стал единственным инвестором этой компании.

- Что она в тот момент представляла собой с технологической точки зрения?

- Было сделано судно с оборудованием для сбора сине-зеленых водорослей, которые пробовали перерабатывать в биодизель. Но как потом выяснилось, эффективнее другая технология — получение из этих водорослей с помощью биореакторов природного газа (метана) с последующим преобразованием его в электричество и тепло, а также в органические удобрения.

- Каковы причины такого сильного распространения сине-зеленых водорослей?

- Во всем виноват человек. Волга сильно загрязнена — с талыми водами и дождями в нее попадают минеральные удобрения, промышленные и бытовые стоки не проходят должной очистки (очистные сооружения построены еще во времена СССР) и с ними в реку попадают продукты технологий, которые сегодня применяются в бытовой химии, в частности, моющие и чистящие средства с большим количеством фосфатов.

Это создает благоприятную среду для размножения сине-зеленых водорослей. Единственный способ, каким природа может самоочиститься, — в большом объеме плодить те самые сине-зеленые водоросли, которые поглощают эти вещества, но могут вызвать замор рыбы. И Жигулевское море — среда, где есть наилучшие условия для активного размножения сине-зеленых водорослей, — мелководье, слабое течение и прогревающаяся летом вода.

- Получается замкнутый круг: если поставить переработку сине-зеленых водорослей на поток и тем самым сократить их объем, как тогда бороться с фосфатами?

- Нужно уменьшать их содержание в сточных водах. Поэтому технологии, которые у нас используются для переработки водорослей, мы адаптируем для утилизации органических отходов любых видов, будь то навоз от сельскохозяйственных животных или стоки на очистных сооружениях.

Наша тема — переработка органики в биореакторах с получением природного газа и органических удобрений. Причем, как раз по удобрениям у нас есть конкретные достижения: мы выпускаем и продаем, правда, пока в небольших объемах, целую линейку из шести-семи названий. По этому направлению мы активно сотрудничаем с учеными агрономического факультета Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ). Согласно их исследованиям, наши органические удобрения хорошо способствуют восстановлению почв.

Кроме того, у нас тесные связи с инженерным факультетом СамГАУ. На его базе создана специальная аудитория, в которой преподаются наши достижения по биореакторам. Есть студенты, которые ведут самостоятельные разработки по этой теме и побеждают в конкурсах, получают гранты. На выигранные деньги мы сделали маленький биореактор, способный переработать продукты жизнедеятельности всего 20 голов крупного рогатого скота.

- Это определенное достижение?

- Наибольшее распространение в нашей стране получили большие биореакторы, исходный материал для которых поступает от крупных животноводческих хозяйств. Мы же сосредоточились на биореакторах модульного типа, которые рассчитаны на 50 голов крупного рогатого скота и перерабатывают в сутки кубометр навоза.

- Вы, очевидно, рассчитываете на фермеров?

- Да. У них нет возможности потратить 100 млн рублей, чтобы приобрести большой биореактор, а наш будет стоить не более 3 млн. Причем, он будет полностью автоматизированным и управляемым через мобильное приложение.

— Можно ли будет развернуть хотя бы мелкосерийное производство таких биореакторов?

- В перспективе, надеюсь, да. Тем более что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил наши разработки как флагманские и обещал свою поддержку. С интересом их восприняли и на совещании по экологической безопасности, которое проходило недавно в Самарской области с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента РФ по Приволжскому федеральному округу Игоря Комарова. После этого наши дела пошли динамичнее.

- Какие ресурсы вам нужны, чтобы выйти на мелкосерийное производство?

- Нам необходимы небольшие инвестиции, чтобы в полном объеме продемонстрировать наши технологические достижения. Сейчас мы доводим до ума технологию сбора сине-зеленых водорослей механическим путем, чтобы параллельно с водорослями собирать находящийся в воде мусор.
Опытные образцы, созданные в технопарке "Жигулевская долина", уже есть, остается их немного доработать.

Имеющиеся у нас собственные производственные площади тоже готовы для выпуска и модульных биореакторов, и судносборщиков сине-зеленых водорослей. На выходе четыре патентных заявки.

- Есть ли у вас конкуренты за рубежом?

- Это прежде всего китайские фирмы, которые сейчас, пожалуй, номер один в мире по переработке органики. Для этого они используют не только биореакторы, но и муху-львинку. Мы ее тоже опробовали, сделали четыре цикла и пока поставили на паузу: чтобы двигаться в этом направлении, нужны серьезные инвестиции.

Там интересная история: личинка, которая перерабатывает органику, обладает большим потенциалом, это чистейший белок, а взрослые мухи — это хитин и хитозан, которые с большим успехом используются в медицине, сельском хозяйстве, в текстильной, пищевой и молочной промышленности, а также при водоподготовке.

- Каковы конкурентные преимущества у вашей установки?

- В ней возможны обе фазы переработки органики — мезофильная (при температуре 34 градуса, в ней лучше вырабатывается природный газ) и термофильная (при 55 градусах достигается более глубокая переработка и удобрения получаются лучше).

- Природный газ можно использовать для генерации электричества и тепла, органические удобрения, наверное, пользуются большим спросом. Кто в вашей команде занимается технико-экономическим обоснованием ваших проектов?

- Нам в этом плане хорошо: в технопарке "Жигулевская долина" мы можем воспользоваться помощью квалифицированных экономистов.

- А продвигать продукцию они умеют?

- До какой-то степени, наверное, да, хотя у нас есть и свои менеджеры. Сейчас мы вплотную работаем с питерской фирмой по выпуску удобрений для дачников. Мы сделали целую линейку органических удобрений, которые продаются в пятилитровых и литровых емкостях, а также в гранулах. В Тольятти торговля ими не особо продвинулась, а в Питере она пошла хорошо, и у нас уже есть планы на следующий год.

Питерский партнер заключил договор на поставку наших органических удобрений с известной торговой сетью "Леруа Мерлен", а это для нас большой объем производства и хорошая перспектива.

- Как ваши разработки вписываются в нацпроект "Экология" и в его подпрограмму "Чистая Волга"?

- Я считаю, там без наших технологий не обойдется. Кроме удобрений и "зеленой энергии", есть еще проблема ила, который скапливается на дне реки. Причем в Волге он содержит тяжелые металлы. Не так давно эту проблему мы обсуждали с учеными из Института экологии Волжского бассейна РАН.

Сейчас при очистке дна реки эти отложения извлекаются на берег и лежат там мертвым грузом, а с помощью наших технологий мы могли бы получать из них электроэнергию, купировать тяжелые металлы и решать еще целый ряд вопросов экологического характера.

- У вас по этому поводу что-то уже сделано?

- С илами мы начали вплотную работать. Оказалось, что их переработкой интересуется еще и ООО "Тольяттикаучук", на площадке которого находятся очистные сооружения Центрального района города Тольятти. Сейчас они осушают этот ил, а по-хорошему его — с помощью наших технологий — нужно перерабатывать. Сейчас мы проводим исследования в этом направлении.

- Мне кажется, то, чем вы занимаетесь, было бы весьма интересно всем поволжским городам.

- Если у нас получится организовать серьезное производство биореакторов в Тольятти, мы сможем поставить их по всей Волге для ее очистки и переработки стоков. А если мы дадим Волге продышаться три-четыре года, вы просто не представляете, какой может быть эффект. И рыба восстановится, и еще чудеса чудесные могут случиться. Надеемся, что государство нам посодействует в плане развития, ведь очевидно, что экологическая ситуация на реке катастрофическая.

- Может ли выступить инвестором бизнес?

- Тот же Тольяттикаучук, который является дочерней компанией Татнефти, наверное, можно считать нашим частным инвестором. Да и самой Татнефти наши технологии интересны для восстановления почв, поврежденных разливами нефти. Сейчас нефтяные компании используют для этой цели навоз, покупая его в огромных количествах. А наш продукт экономически более эффективен. Переговоры с нефтяниками мы ведем, работу для них делаем. Сейчас нужно патентовать наши разработки.

Компания "Биотехкомп" (БТК) основана в 2016 г., в 2019 г. стала резидентом технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Занимается исследованиями, направленными на создание инновационных биотехнологий для энергетики и сельского хозяйства. Для переработки биоотходов в компании разработан оригинальный биореактор. Речное судно, построенное по собственному проекту в сотрудничестве с Институтом экологии Волжского бассейна РАН, очищает бассейн Волги от загрязнения цианобактериями (сине-зелеными водорослями). Соответствующая установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 т с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать 1 кубометр водорослей за 20 минут и после переработки по авторской технологии давать 200 кубометров биогаза (метан — 60-70%, углекислый газ — 25-35% и сероводород — 5%), а также около 30 кВт "зеленой энергии". При поддержке региональных властей БТК к весне 2022 г. получит два транша, которые позволят компании создать полный цикл опытного производства.

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Назад. 29 сентября 2021
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