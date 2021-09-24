16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения

Читали 13

24 сентября 2021 года в 9:00 по московскому времени заработала горячая линия Всероссийской переписи населения. Она создана на базе компании "Ростелеком Контакт-центр" (дочернее общество ПАО "Ростелеком"). Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для обслуживания переписи и приступили к ответам на вопросы населения. Горячая линия по номеру 8-800-707-2020 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания переписи 14 ноября.

Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами Росстата и компании "Ростелеком Контакт-центр" база знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов). Вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.

"При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли страницы переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за последние полтора года. По ряду вопросов предусмотрено переключение позвонившего на сотрудников Росстата. В любом случае совместно со специалистами контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересующий его вопрос", — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По словам Павла Смелова, основные подготовительные работы уже выполнены. Подобраны помещения, переданы в регионы планшетные компьютеры для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист на портале госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

"Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые технологии. И справиться с ними должен человек с любым уровнем компьютерной грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии. Очень важно говорить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и технологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов. Заботимся о развитии персонала и создании максимально комфортных условий работы. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продуктивность и улучшение качества обслуживания, а в результате довольны обе стороны — и обратившийся человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на его вопросы", — рассказала заместитель генерального директора — операционный директор "Ростелеком Контакт-центр" Екатерина Филиппская.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой (ОС) "Аврора". Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

"Ростелеком" выступает цифровым партнером Росстата при проведении Всероссийской переписи населения. Ранее "Ростелеком" завершил подготовку цифровой инфраструктуры для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году. В декабре 2020 года компания закончила поставки в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров с российской ОС "Аврора". Часть из них была задействована ранее — в ходе Сельскохозяйственной микропереписи. Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными.

В соответствии с поручениями и решениями президента и правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены ООО "Аквариус" и ООО "Байтэрг" на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

Версия для печати

Новости

Назад. 24 сентября 2021
Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения
Тольяттинская туристка погибла во время шторма на Эльбрусе
Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть, а на медицинские услуги — в четыре раза
Более 1500 студентов Самарской области подали заявки на конкурс «Студент года 2021»
Глава Самары Елена Лапушкина: «Подключено к теплу 66% жилого фонда»

В России и мире

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

В Самаре открылся Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

В Самаре стартовал Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Он будет проходить в областной столице с 20 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Градплан Москвы: Самаре нужны речные трамваи

Общая протяженность водных маршрутов в нашей стране составляет более 100 тысяч км. Однако объемы грузовых и пассажирских перевозок по рекам России в последние десятилетия только сокращаются. А ведь когда-то речной флот был частью транспортной инфраструктуры многих российских городов, в особенности тех, что стоят на крупных реках.

Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

В понедельник, 20 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств, ведомств и муниципалитетов Самарской области. В числе прочих обсуждался вопрос о ходе отопительного сезона в регионе.

Он и она