Глава Самары Елена Лапушкина: «Подключено к теплу 66% жилого фонда»

24.09.2021 09:20 Читали 7

В четверг, 23 сентября, Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание штаба по подключению отопления. Перед этим она проверила, как тепло приходит в жилые дома и учреждения соцсферы, посетив несколько объектов лично.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отопительный сезон 2021-2022 начали в беспрецедентно ранний срок – 16 сентября, не дожидаясь понижения среднесуточных температур.

Глава города посетила школу № 64 имени Героя Российской Федерации В.В.Талабаева на Пензенской, 65А. По словам директора школы Оксаны Елизаровой, тепло в классы пришло несколько дней назад. Глава города лично убедилась, что в учебных помещениях температурный режим соответствует норме, проверив несколько кабинетов и столовую.

«Отопление дали с первого дня, как объявили начало отопительного сезона. Подключение прошло в штатном режиме. В школе сейчас температура комфортная во всех помещениях – около 25 градусов», - рассказала директор.

В детском саду № 377, который находится по соседству – на Пензенской 69А, температура также соответствует нормативам. Заведующая детским садом Ольга Карева рассказала, что в помещениях температура в районе 25-26 градусов, дети чувствуют себя комфортно, помещения регулярно проветриваются. Отопление в дошкольное учреждение поступило еще на прошлой неделе.

Кроме того, Елена Лапушкина посетила жилой дом по адресу Тухачевского, 48. Дом отапливается с начала недели, жалоб от жителей нет. Точечные проблемы встречались в некоторых квартирах, когда в отдельных комнатах батареи не прогревались. Как правило, это связано с регулировкой сетей внутри здания. По словам представителя управляющей компании, к настоящему моменту тепло есть у всех жильцов дома.

Подводя итоги объезда, Глава города отметила, что подача тепла идет по графику: «Отопительный сезон в Самаре стартовал 16 сентября, и в первую очередь тепло подали в учреждения соцсферы. Сегодня мы выборочно проверили адреса в Железнодорожном районе и убедились, что сбоев нет, тепло поступает и в жилые дома. Если говорить о темпах подключения, то в этом году они выше, чем в предыдущие годы. Всего за несколько дней с момента пуска тепло пришло уже в 66% домов».

Подключение котельных и заполнение систем отопления производятся в соответствии с четким графиком и в плановом режиме.

В ходе заседания штаба представители Департамента образования, Департаменты культуры и молодежной политики, Департамента физической культуры и спорта доложили Главе города о том, как идет подключение подведомственных им учреждений.

Представители администраций внутригородских районов отчитались об уже подключенных домах и представили планы на ближайшие сутки. В ходе работы штаба обсудили отдельные адреса, по которым возникают затруднения. Все они находятся в работе у коммунальных служб. Елена Лапушкина поручила всем участникам штаба быть в непрерывном взаимодействии и незамедлительно реагировать на обращения жителей.

Заседания оперативного штаба по подключению отопления проводятся ежедневно. В них принимают участие представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, районных администраций.

Отметим, что к настоящему моменту отопление запущено в 99% школ и 98% детских садов, в 100% учреждений опеки и соцзащиты. Подача тепла в объекты социальной сферы остается в приоритете. Объекты здравоохранения также находятся на особом контроле. На данный момент процент подключения таких зданий достиг 95%, из них стационары с круглосуточным пребыванием людей – 99%. Ежедневно к теплоснабжению подключают порядка 1500 жилых домов.