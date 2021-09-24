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Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть, а на медицинские услуги — в четыре раза

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В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год к году, при этом кратно выросли расходы на услуги туристических агентств, автосалоны и медицинские услуги.

За первые 6 месяцев 2021 года в категории "автодилеры и автомагазины" VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в категории "туристические агентства" — в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе — расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно.

На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории "больницы" сократились на 59%. Такая тенденция говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медицинских лабораторий.

Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (минус 29%) и бытовой техники (минус 21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%.

Еще одна новая тенденция "пандемийного" периода — онлайн-обучение и онлайн-развлечения, расходы, которые увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах.

"Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. Также в этом году в пятерку лидеров вошли "товары для дома и ремонта". Еще одно изменение, которое показывает структура транзакций по картам, — в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория "авиа и железнодорожные билеты", при этом все так же востребован сегмент "отели", — отмечает директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

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