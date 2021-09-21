В Самаре корпоративные волонтеры присоединились ко Всемирному дню чистоты

21.09.2021 11:59 Читали 6

В субботу, 18 сентября, самарские участники регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) присоединились к экологической акции в рамках "Всемирного дня чистоты". Совместными усилиями два десятка человек навели порядок в парке "Воронежские озера" и собрали свыше 200 килограммов мусора.

Сбор мусора и повышение эко-культуры

Организатором уборки выступило Всероссийское общество охраны природы (ВООП) при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) и информационного портала "Волга Ньюс". Участниками акции стали представители крупных самарских компаний — членов НСКВ: ОАО РЖД, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", ООО "Нестле Россия", ПАО "Мегафон", Благотворительный Фонд "Линия Добра "Линлайн".

С приветственным словом к волонтерам обратился сопредседатель регионального представительства НКСВ, коммерческий директор информационного портала "Волга Ньюс" Никита Золин. Он поблагодарил собравшихся и пожелал продуктивной уборки.

"Самара, безусловно, является одним из мощнейших центров по развитию корпоративного волонтерства. И сегодня мы это доказали в очередной раз, собравшись здесь. Пусть и не большим коллективом, но сделаем доброе дело", — сказал Никита Золин.

Он также отметил, что главная миссия всех инициатив НКСВ — объединение волонтеров для достижения максимальных результатов на благо родного города, а развитие корпоративного волонтерства — это не только значимые социальные изменения в обществе, но и построение корпоративных коммуникаций.

"Участие в подобных мероприятиях способствует улучшению экологической обстановки и укрепляет связи компаний с местными сообществами, представителями власти. Все от этого в плюсе", — добавил он.

Волонтеров полностью обеспечили рабочим инвентарем — масками, перчатками, санитайзерами и мешками для мусора. Несмотря на прохладную погоду (+3 °C) и пронизывающий ветер ребята бодро приступили к миссии, и уже через пару часов на месте сбора красовались десятки мешков, "под завязку" набитых пластиком, упаковками, окурками. Среди прочего оказался и крупногабарит: магазинная тележка, несколько автомобильных покрышек и даже дверь от шкафа. Все собранное — более двух центнеров отходов — в тот же день отправилось на полигон "Преображенка" на утилизацию.

Всего в субботнике, который помимо Самары прошел в Москве, Владивостоке, Краснодаре и Нижнем Новгороде, приняли участие более 200 человек. Им удалось собрать 435 мешков мусора весом более 1 тонны, включая крупногабаритные отходы, старые покрышки, а также вышедшие из употребления медицинские маски и батарейки, которые являются отходами II и III классов опасности.

Кроме совместного наведения порядка, раздельного сбора пластиковых пищевых контейнеров для корпоративных волонтеров Самары провели ликбез по экологической культуре о том, как правильно утилизировать мусор, в каком виде сдавать его на переработку и куда относить опасные отходы вроде вышедших из строя аккумуляторов и севших батареек. Об этом рассказал заместитель руководителя мастерской Revived Skateboards Алексей Покальчук, который оказывал поддержку ВООП по организации акции в Самаре. Он провел экологический урок по темам "Основы экопросветления", "Апсайкл и ресайкл — в чем отличие и примеры".

"В среднем каждый человек ежегодно производит от 350 до 500 кг мусора. Если собрать всех жителей планеты, то общим мусором можно будет проложить тропинку до Луны, — привел впечатляющие цифры Алексей Покальчук. — Важно быть эко-френдли, грамотно утилизировать мусор, особенно опасные отходы. Батарейки, аккумуляторы ни в коем случае нельзя выкидывать. На полигонах все это ржавеет, выделяет токсичные испарения, которые попадают в воздух и отравляют его. Опасные отходы нужно утилизировать в специальные места. В Самаре это экологический центр "Вторсырье на благотворительность".

"Пока 85% всего мусора вывозится на полигоны и лишь 15% перерабатывается, — констатировал Покальчук. — Как человек, участвовавший в сортировке, дам совет: при сдаче тетропака (из-под молочных продуктов и т. п.) нужно разрезать, промывать упаковку и сдавать ее в разрезанном виде. Вообще, весь мусор, который планируете отдать на переработку, нужно перебирать и чистить, потому что после вас его сортируют другие люди".

Также эксперт поделился опытом самарцев, которые дают вторую жизнь мусору. Сам Алексей с друзьями уже два года занимается переработкой сломанных скейтбордов, создавая из них украшения, предметы интерьера и аксессуары. Другой самарский проект "Вновь. Recycle Design" из старых велосипедных шин и автомобильных покрышек изготавливает дизайнерские предметы, в том числе поясные ремни, настенные часы. Проект "Добрые крышечки" принимает на переработку крышки от бутылок, банок и другой тары, а на вырученные деньги приобретает коляски для детей из неблагополучных семей.

"В Самаре тяжело сортировать мусор, мало пунктов приема. Тем не менее они есть. Например, в парк Гагарина по выходным приезжает мобильный пункт. В центре города тоже есть несколько точек, которые собирают сортированный мусор", — проанонсировал Алексей.

Кроме того, он дал простые советы для тех, кто желает стать эко-френдли: экономить воду, электричество, свести к минимуму использование одноразовой тары, а ненужную одежду относить не на свалку, а сдавать в комиссионные магазины. Оптимальный вариант сделать планету чище — сдавать отходы на вторичную переработку.

13 лет всемирной чистоты

Всемирный день чистоты — социальный проект, цель которого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки планеты от мусора. Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Тогда 50 тысяч волонтеров за пять часов очистили страну от 10 тыс. тонн отходов. Спустя четыре года после той однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%. Акция имела огромный успех, и ее поддержали в 116 странах.

Во всемирный день чистоты весь мир (более 180 стран) объединяется, чтобы сделать планету чище. В этом году в акции принимают участие более 60 регионов России. Компании, входящие в НСКВ, поддержали акцию в пяти городах. Помимо Самары корпоративные волонтеры собрались в Москве, Владивостоке, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Кроме глобальной цели экологическая акция преследует ряд важных задач: вовлечение в тему экологии, воспитание экологической культуры через формирование осознанного отношения к природе.

Добрые дела НСКВ

Национальный совет по корпоративному волонтерству не впервые принимает участие в подобных акциях. На счету Совета — десятки подобных мероприятий. В этом году корпоративные волонтеры присоединились к участию в международной акции "Сад памяти", высадив в парке культуры и отдыха имени 30 лет Победы молодые березы, а затем, совместно с членами экспедиции "Чистая Волга", расчистили от мусора берег в селе Рождествено.

"Уборка парка Воронежские озера продолжает серию мероприятий корпоративных волонтёров, направленных на поддержание экологического благополучия территории. Экологическое волонтерство — важная практика для социально-ответственного бизнеса, который следует концепции устойчивого развития, и хорошая возможность для сотрудников внести вклад в защиту окружающей среды там, где они живут и работают. Именно такие неравнодушные компании являются членами НСКВ в Самаре. Особенно приятно, что они поддержали акцию в такую значимую дату как Всемирный день чистоты", — рассказала председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным программам компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова.